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طرح ارائه خدمات پزشکی و درمانی در ییلاقات شهرستان خوی با همکاری دانشکده علوم پزشکی این شهرستان با موفقیت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه برنامههای حمایتی اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی و با هدف بهبود شاخصهای بهداشتی در جامعه مولد عشایری، طرح ارائه خدمات پزشکی و درمانی در ییلاقات شهرستان خوی با همکاری دانشکده علوم پزشکی این شهرستان با موفقیت اجرا شد.
جمال امین عشایری، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی، ضمن تأکید بر اهمیت دسترسی عشایر به خدمات بهداشتی، اظهار داشت: «با توجه به حضور پرشور خانوارهای عشایری در مناطق ییلاقی و ییلاقات صعبالعبور شهرستان خوی، ارائه خدمات سلامتمحور به این عزیزان که نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی و تولیدات دامی ایفا میکنند، از اولویتهای کاری ماست.»
وی افزود: «در این برنامه جهادی که با پیگیری مستمر و همکاری صمیمانه دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی صورت گرفت، تیمهای تخصصی پزشکی شامل پزشک عمومی، ماما و کارشناسان بهداشت محیط به مناطق اسکان عشایر اعزام شدند.»