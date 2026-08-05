به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: جوی به نسبت پایدار درپنج روز آینده در سطح استان حاکم خواهد بود و در این مدت آسمانی صاف و در بعدازظهر‌ها افزایش موقت ابر و گاهی هم وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: امروز بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان مرکز استان، در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.