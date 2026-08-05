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گوشه هایی از وحدت، همبستگی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی مردم ارومیه در یک صد و پنجاه و هفتمین حضور پرشور در تجمعات شبانه تجلی یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع شبانه مردم ارومیه و مسئولان استانی در حمایت از وطن، دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و تأکید بر حفظ و تقویت اتحاد و انسجام اجتماعی، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان استانی ادامه یافت.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با حضوری پرشور و سر دادن شعارهای حماسی، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و حمایت از ارزشهای ملی و دینی تأکید کردند.
این حضور مردمی، جلوهای از همدلی، مسئولیتپذیری و وفاق اجتماعی در صیانت از منافع ملی و اقتدار ایران اسلامی بود و بار دیگر نشان داد که مردم آذربایجانغربی در کنار یکدیگر، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را سرمایهای ارزشمند برای عبور از تهدیدها و تداوم پیشرفت کشور میدانند.