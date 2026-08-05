به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، و به نقل از به رسانه فدراسیون پارادوومیدانی، دومین جلسه هیئت رئیسه این فدراسیون با حضور مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اردو‌های تیم‌های ملی، تقویم مسابقات داخلی و بین‌المللی، برنامه‌های توسعه‌ای و مسائل اجرایی فدراسیون بررسی و بر تسریع روند آماده‌سازی ورزشکاران برای رویداد‌های پیش‌رو تأکید شد.

از جمله مهم‌ترین محور‌های مورد بحث می‌توان به برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، روند برگزاری اردو‌های تدارکاتی، مسائل مالی و اداری، توسعه زیرساخت‌های فنی و همچنین برنامه‌های استعدادیابی و گسترش رشته پارادوومیدانی در استان‌ها اشاره کرد.

اعضای هیئت رئیسه با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود، بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف فدراسیون، حمایت از ورزشکاران و کادر فنی، برنامه‌ریزی منسجم برای حضور موفق در رویداد‌های پیش‌رو و ارتقای جایگاه پارادوومیدانی ایران در سطح بین‌المللی تأکید کردند.

در پایان جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم درباره موضوعات مطرح‌شده در دستور جلسه به تصویب رسید و مقرر شد مصوبات طبق زمان‌بندی تعیین‌شده توسط واحد‌های ذی‌ربط پیگیری و اجرا شود.

در این جلسه، سید علی کریمی (سرپرست دبیرکلی)، رمضی و آذین ساکی (سرپرستان نایب‌رئیسی)، احمدرضا محمددوست (سرپرست خزانه‌داری) و الهه شیعه (کارشناس خبره) حضور داشتند و محمدرضا میرزایی، کارشناس خبره بخش آقایان، نیز به‌صورت آنلاین در جلسه حاظر بود.