سازمان اوقاف و امور خیریه از مدت‌ها پیش از آغاز مراسم اربعین، بستر‌های لازم را جهت خدمت‌رسانی موکب‌ها در نقاط مختلف کشور و مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تشریح ابعاد خدمات موکب‌های این سازمان در ایام اربعین، اظهار کرد: موقوفات تنها تأمین‌کننده هزینه‌ها نیستند، بلکه بخشی از یک نظام تمدنی و فرهنگی مرتبط با معارف اهل‌بیت (ع) محسوب می‌شوند که در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حسینی، کارکردی زنده و اثرگذار دارند.

شیری با اشاره به آغاز فرآیند برنامه‌ریزی‌های این سازمان برای ایام اربعین حسینی تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه از مدت‌ها پیش از آغاز این ایام، بستر‌های لازم را جهت خدمت‌رسانی موکب‌ها در نقاط مختلف کشور و مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات فراهم می‌کند.

وی افزود: خدمات ارائه شده در موکب‌های اوقاف تنها به پذیرایی محدود نمی‌شود؛ بلکه در ابعاد اسکان زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تلاش بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موقوفات، معارف ناب اهل‌بیت (ع) ترویج شود و زائران در فضایی آکنده از عزت و کرامت، خدمات لازم را دریافت کنند.

تجلی نیت واقفان در کربلا

حجت‌الاسلام شیری با بیان اینکه بسیاری از این خدمات ریشه در موقوفات تاریخی دارند، گفت: برای نمونه، عواید «موقوفه سیدالدوله» در ملایر که از گذشته با نیت تأمین لباس و کفش زائران شکل گرفته، امروز در ورودی کربلا به شکلی عینی در حال اجراست. این مسئله نشان می‌دهد وقف چگونه می‌تواند در طول زمان، اثربخشی خود را حفظ کرده و در بزنگاه‌هایی مانند اربعین، گره‌گشای زائران باشد.

عملکرد درخشان استان‌ها در خدمت‌رسانی

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف با تقدیر از فعالیت شبانه‌روزی موکب‌های استانی، خاطرنشان کرد: عملکرد استان‌هایی همچون البرز در حوزه اسکان و پذیراییِ عزتمندانه، و همچنین فعالیت‌های چشمگیر استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در سامرا و کربلا، مصداق بارزِ همت برای خدمت به زائران اهل‌بیت (ع) است.

وی در پایان با تأکید بر ابعاد فراتر از خدمت‌رسانی ظاهری موقوفات تأکید کرد: موقوفات در حوزه‌های روان‌شناختی، اخلاقی و تربیتی نیز آثار گسترده‌ای دارند و ایام اربعین فرصت مغتنمی برای نمایان ساختن جلوه‌های تازه از برکت و نورانیت این سرمایه‌های ماندگار است.