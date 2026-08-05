مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از آغاز اجرای طرح ساماندهی موزه خلخال و تکمیل مرحله اداری نمایشگاهی این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلیل جباری گفت: طرح ساماندهی بنای تاریخی حمام نصر خلخال با کاربری موزه باستان‌شناسی و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی جنب این بنای تاریخی آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این طرح با تامین اعتبار به مبلغ ۴ میلیارد تومان آغاز شده و انتظار داریم در ادامه نیز با تامین اعتبارات مورد نیاز کل طرح تا دهه فجر امسال به مرحله بهره‌برداری برسد.

او تاکید کرد: مرحله اداری و نمایشگاهی جنب بنای تاریخی که از سال‌های گذشته به صورت نیمه‌کاره باقی مانده بود در این طرح احداث و با کاربری نمایشگاه صنایع‌دستی و بخش اداری مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

جباری ادامه داد: موزه خلخال در گذشته با توجه به مشکلات موجود از قبیل تامین نیرو و نیازمندی بنای تاریخی حمام نصر به ساماندهی، تعطیل شده بود و با آغاز این طرح در ماه‌های آتی شاهد بازگشایی موزه خواهیم بود.