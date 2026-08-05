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مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی در اجرای طرح نِماد گفت: این برنامه باید مظهر امیدآفرینی برای دانشآموزان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در شورای ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نِماد) که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، بر اهمیت نقش این طرح در ارتقای سلامت روان و امنیت اجتماعی نسل آینده تأکید کرد.
مرتضوی در این نشست با تبیین رویکرد سیستمی برنامه «نِماد» گفت: این طرح یک برنامه جامع و چندجانبه است که با هدف شناسایی زودهنگام، ارزیابی دقیق و مداخله بهموقع در برابر آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر در محیط مدرسه طراحی شده است.
وی «نِماد» را ابزاری حیاتی برای پیشگیری و حمایت توصیف کرد و افزود: هدف اصلی در اجرای این برنامه، فراهمآوری محیطی امن و سالم برای رشد همهجانبه دانشآموزان است تا بتوانیم با تقویت مهارتهای زندگی و تابآوری، گامی بلند در راستای ارتقای سلامت روان جامعه برداریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نِماد تنها یک فرآیند اداری نیست، گفت: نِماد باید به عنوان یک نماد برای دانشآموزانی که در معرض خطر هستند، امیدآفرینی کند.
مرتضوی با تأکید بر لزوم مشارکت فراگیر تمامی دستگاههای عضو ائتلاف از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی، افزود: همکاری تمام دستگاهها در این طرح، تضمینکننده امنیت و سلامتِ جامعه فردای ایران است و موفقیت در این عرصه مستلزم همافزایی، پایش مستمر و آموزش هدفمند به معلمان، والدین و دانشآموزان است.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان جنوبی در برگزاری منظم جلسات این شورا، گفت: آموزش و پرورش با تکیه بر ظرفیت مشاوران و کادر مدارس، تمام تلاش خود را برای شناسایی بهنگام چالشها و ارائه خدمات حمایتی تخصصی به دانشآموزان نیازمند به کار خواهد بست.