اربعین امسال متفاوت ترین اربعینی بود که تاکنون گلستان شاهد آن بود و بزرگترین پیاده روی اربعینی امسال در گلستان ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در شرق استان مردم از ۴ شهرستان به مدت ۶ ساعت حسین گویان به سمت آستان امامزاده یحیی بن زید (ع) گنبدکاووس پیاده روی کردند.

در غرب گلستان، امامزاده روشن آباد، میعادگاه عاشقان حسینی از ده‌ها روستا بود که دلشان با صدای لبیک یا حسین به راه حسین بن علی در دوران ما روشن شده بود.

اربعینی‌ترین پیاده روی، از مردم شمال استان بود که از سد وشمگیر و روستا‌های وحدت خود را به فرودگاه گرگان رسانده بودند و از آنجا پیاد ه با پای دل پرواز کردند تا بین الحرمین.

مردم شهرستان رامیان پیاده روی ۴ ساعته از شهر تا امامزاده قاسم (ع) شهر دلند طی کردند تا بگویند احلی من العسل‌تر از مسیر امام حسین (ع) در جهان چیزی نیست.

در شهرستان علی آباد کتول هم در کنار جاده بین المللی آنچه دیده می‌شد عشق علی و اولاد علی و محبت اهل بیت بود.

دیروز در گرگان قلب تپنده دارالمومنین فریاد یا لثارات الحسین را با خون فرزند زمانه اش، امام شهید خامنه‌ای گره زدند و خواهان انتقام از یزیدیان زمانه شدند.

اینکه گلستان همچون نقاط دیگر ایران اربعینی متفاوت داشت بخاطر تکرار کربلا و زنده شدن صدای حسین بن علی در عصر ما بود بخاطر خونی بود که ملت را مبعوث کرد و در سمت درست تاریخ قرار داد.