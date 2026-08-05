مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: حمایت از سازندگان بومی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی یک ضرورت راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست مشترک با اعضای انجمن همگن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان افزود: استان خوزستان دارای جایگاه راهبردی و استراتژیک در اقتصاد و انرژی کشور و به عنوان پایتخت انرژی ایران مطرح است.

وی با اشاره به این جایگاه مهم استان خوزستان بیشترین نیاز به تجهیزات پیشرفته صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دارد، ادامه داد: از این رو، حمایت از سازندگان بومی این تجهیزات، یک ضرورت راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به برنامه صمت خوزستان برای حمایت عملی از واحد‌های تولیدی افزود: اداره کل صمت خوزستان بر تسهیل فرآیند‌های تولید، رفع موانع اداری و کمک به تامین مالی پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی و بسته‌های حمایتی تمرکز ویژه دارد. تلاش می‌کنیم ارتباط میان سازندگان تجهیزات داخلی با هلدینگ‌ها و کارفرمایان بزرگ حوزه نفت و گاز را بیش از پیش تقویت کنیم تا سهم تولیدات بومی در پروژه‌های ملی افزایش یابد.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای انجمن همگن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود از جمله چالش‌های مربوط به تامین مواد اولیه، نقدینگی، تسهیلات بانکی، نوسانات بازار، مالیات و همچنین لزوم اجرای دقیق قانون استفاده از توانمندی‌های داخلی توسط شرکت‌های بزرگ کارفرما پرداختند و خواستار حمایت مستمر و پیگیرانه اداره کل صمت برای حل این موانع شدند.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترک میان اداره کل صمت خوزستان و انجمن همگن تجهیزات نفت و گاز به صورت منظم تشکیل شود تا روند رفع موانع تولید و تسهیل فرآیند‌های مربوط به واحد‌های صنعتی این حوزه به صورت موردی و مستمر پایش و اجرا گردد.