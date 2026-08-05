به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این دوره‌ها در قالب طرح «مهتا» برگزار می‌شود و کارآموزان برای ورود به بازار کار در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای هم مهارت می‌آموزند و هم مدرک می‌گیرند.

توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت‌آموزی، ایجاد زمینه برای شناسایی استعداد‌های مهارتی دانش‌آموزان و کمک به خلاقیت، نوآوری و رشد مهارت‌های کسب‌وکار در دانش‌آموزان از اهداف اجرای این طرح است.

مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان کبودراهنگ ظرفیت آموزش سالانه بیش از ۲۵۰۰ نفر کارآموز را دارد.