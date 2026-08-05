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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صدور ۹۳ درصد فرمهای هدایت تحصیلی از راهاندازی نسخه هوشمندسازی سامانه پیشثبتنام دوره دوم متوسطه خبرداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از راهاندازی نسخه هوشمندسازی سامانه پیشثبتنام دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز ثبتنام خود را انجام دادهاند و بیش از ۹۳ درصد فرمهای هدایت تحصیلی پایه نهم نیز صادر شده است.
آذرکیش با اشاره به بازطراحی سامانه ثبتنام دانشآموزان افزود: این سامانه با استفاده از تجربه سالهای گذشته و پس از بررسی و آسیبشناسی فرآیند ثبتنام، با هدف سادهسازی مراحل، کاهش مراجعات حضوری و هوشمندسازی خدمات طراحی شده است.
وی افزود: این سامانه با هدایت وزیر آموزش و پرورش و همکاری معاونتها، سازمانهای تابعه و مرکز توسعه آموزش مجازی وزارت آموزش و پرورش راهاندازی شده و علاوه بر تسهیل فرآیند ثبتنام برای خانوادهها، ابزارهای مدیریتی هوشمندی را نیز در اختیار مدیران مدارس، مناطق، استانها و ستاد قرار میدهد.
آذرکیش مهمترین مزیت این سامانه را انجام بخش عمده فرآیند ثبتنام به صورت غیرحضوری عنوان کرد و گفت: پایگاههای داده تقویت شده، سرویسهای آفلاین توسعه یافته و تعداد مراحل ثبتنام نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است تا خانوادهها با سهولت بیشتری بتوانند امور ثبتنام را انجام دهند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز ثبتنام خود را انجام دادهاند و بیش از ۷۷ درصد ثبتنام نهایی دانشآموزان ورودی پایه هفتم نیز تکمیل شده است. پیشبینی میشود ثبتنام دانشآموزان پایه دهم نیز با شرایط مناسبتری نسبت به سال گذشته انجام شود.
وی درباره انتخاب مدرسه و رشته تحصیلی نیز گفت: سامانه به صورت هوشمند اطلاعات مربوط به مدارس، رشتههای قابل ارائه، ظرفیتها و امکانات آموزشی را در اختیار خانوادهها قرار میدهد تا دانشآموزان با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب مدرسه و رشته اقدام کنند.
آذرکیش با اشاره به فرآیند هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۳ درصد فرمهای هدایت تحصیلی صادر و در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است و بخش باقیمانده عمدتاً مربوط به دانشآموزان تجدیدی یا مواردی است که ثبت نهایی نمرات آنها هنوز تکمیل نشده و این روند در حال انجام است.