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شیراز از چهاردهم تا شانزدهم مردادماه، میزبان اردوی انتخابی تیم ملی کمانگیری روی اسب برای اعزام به مسابقات جهانی قرقیزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شیراز از چهاردهم تا شانزدهم مردادماه، میزبان اردوی انتخابی تیم ملی کمانگیری روی اسب برای اعزام به مسابقات جهانی قرقیزستان با حضور ورزشکاران منتخب سراسر کشور است.
این اردوی سه روزه با همکاری هیات ورزشهای روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی و هیات سوارکاری استان فارس برگزار میشود. نفرات حاضر در این اردو، زیر نظر کادر فنی، آمادگی خود را برای حضور در رقابتهای جهانی قرقیزستان محک میزنند.
غلامعلی طفیونی رئیس کمیته رزم سواره هیات ورزشهای روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی فارس ، برگزاری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند میان فرهنگ بومی و رشتههای سوارکاری دانست. وی تأکید کرد که تعامل سازنده میان هیئت سوارکاری، هیئت ورزشهای روستایی و عشایری و انجمن هنرهای رزمی سواره کشور به ارتقای سطح کیفی این ورزش کمک میکند.
مجتبی فرهادیانفرد به عنوان سرپرست، سینا احمدی و امین سالاری به عنوان مربی، ساناز شاهانی به عنوان داور و سلمان مرادی به عنوان مسئول کمیته فنی، هدایت و ارزیابی این اردو را بر عهده دارند.
احمد رحمانیان کوشکی، محمدرضا امیررفیعی سعدی، آروشا صادقی، امیرسالاری از استان فارس، عسل غیاثی از ایلام، گرشا قورچیان از البرز و محمدرضا ابراهیمی از خوزستان، ورزشکاران دعوتشده به این مرحله از اردوی انتخابی هستند که تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال میکنند.
مسابقات جهانی کمانگیری روی اسب ۲۰۲۶ در چارچوب بازیهای جهانی عشایر (World Nomad Games) از ۳۱ آگوست تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.