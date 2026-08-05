صد و پنجاه و هفتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، پیامی روشن برای جهانیان داشت؛ مردمی که با حضور خود، استقامت، وفاداری و عشق به آرمان‌های انقلاب را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۵۷ شب از آن روز می‌گذرد که مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن گرد هم آمده‌اند و هر شب، پیامی تازه برای دشمنان داشته‌اند. امشب نیز میدان، صحنه‌ای از اتحاد و ایستادگی بود.

مردم ایلام با حضور پرشور خود، به دشمنان فهماندند که این ملت، هرگز از آرمان‌های خود دست نمی‌کشد و در برابر هر تهدیدی، استوارتر از قبل می‌ایستد.

در میان جمعیت، نسل‌های مختلف در کنار هم ایستاده بودند؛ پیرمردانی که روز‌های سخت انقلاب را به یاد دارند و نوجوانانی که امروز پرچم این راه را بر دوش می‌کشند.

پیام این شب، ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب بود؛ پیامی که از دل میدان به گوش جهانیان رسید و دشمنان را در برابر این اراده پولادین، ناامید کرد.

۱۵۷ شب، یعنی این مردم همچنان بیدارند و با هر حضور، پیام استقامت و وفاداری را به جهان مخابره می‌کنند.