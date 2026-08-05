مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: بر اثر تصادف یک دستگاه خودروی ساینا با یک دستگاه پژو پارس در محور اهواز–شوش، ۲ نفر جان باختند و ۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار داشت: صبح امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، برخورد شدید یک دستگاه خودروی ساینا با یک دستگاه پژو پارس در محور اهواز–شوش، دو کیلومتر پس از الباجی، حادثه‌ای تلخ و مرگبار را رقم زد که در پی آن، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: این سانحه در ساعت ۰۶:۰۶ به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، ضمن انجام ارزیابی سریع وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را آغاز کرده و عملیات نجات و انتقال آسیب‌دیدگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساندند.

دکتر احمدی بلوطکی تصریح کرد: بر اساس گزارش اورژانس، در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که شامل دو خانم ۴ و ۳۵ ساله و چهار آقا با سنین ۴۰، ۳۶، ۴ سال و یک فرد با سن نامشخص هستند. همچنین یک خانم ۲۲ ساله و یک کودک ۴ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در این سانحه جان خود را از دست دادند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان داشت: برای امدادرسانی به مصدومان، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس در محل حادثه مستقر شد و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت بیماران، مصدومان به مراکز درمانی در اهواز منتقل شدند. بر این اساس، چهار نفر به بیمارستان گلستان، یک نفر به بیمارستان آیت‌الله کرمی و یک نفر به بیمارستان امام خمینی(ره) انتقال یافتند تا روند درمان تخصصی آنان ادامه یابد.

وی با تأکید بر افزایش حجم ترددهای جاده‌ای همزمان با ایام اربعین حسینی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، توجه کامل به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و انجام استراحت‌های منظم در طول مسیر، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای و حفظ ایمنی خود و سایرین داشته باشند.