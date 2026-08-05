معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت برای ارتقای نظام ارزیابی انطباق کشور از طریق تدوین رویه مشترک بازرسی و نمونه‌برداری تسریع می‌شود.







به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ انوشه رحمانی از برگزاری کمیته راهبردی تفاهم‌نامه همکاری سازمان استاندارد و وزارت بهداشت با محوریت چهارمین کارگروه نمونه‌برداری و بازرسی کارشناسان سازمان غذا و دارو خبر داد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت همکاری با وزارت بهداشت گفت: ایجاد رویه مشترک بازرسی، نمونه‌برداری و تبادل داده‌های سامانه‌ای، نظام ارزیابی انطباق کشور را کارآمدتر می‌کند.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو سازمان برای استقرار نظام ارزیابی انطباق یکپارچه، افزود: این هم‌افزایی موجب تسریع فرآیند‌های اجرایی، افزایش شفافیت و بهبود هماهنگی‌های بین‌بخشی خواهد شد.

به گفته وی در این جلسه بر اجرای طرح‌های نظارتی مشترک به‌منظور پایش سالیانه فرآورده‌ها در سطح عرضه تأکید شد.

همچنین زهرا پیراوی ونک، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی، با اشاره به تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه نمونه‌برداری و بازرسی در حوزه واردات و تولید داخل، اجرای این طرح‌ها را گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی و صرفه‌جویی در منابع تخصیص‌یافته دو سازمان دانست.

در پایان نشست مقرر شد موارد مطرح‌شده توسط طرفین در پیش‌نویس شیوه‌نامه لحاظ شود تا مراحل نهایی شدن و ابلاغ آن فراهم شود.

همچنین برای مدیریت بهینه منابع و افزایش پوشش نظارتی، مقرر شد فهرست فرآورده‌های مورد نظر میان دو سازمان تبادل و پس از بررسی کارشناسی، برای ارزیابی و پایش آنها برنامه‌ریزی شود.