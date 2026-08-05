به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر علمی این همایش کشوری گفت:هدف از برگزاری این همایش، بررسی و دستیابی به آخرین یافته های پژوهشی در حوزه دوزیمتری نسبی در درمان سرطان است.

نیک فرجام افزود: کشور ایران امروزه در حوزه تشخیص و درمان سرطان با پرتو دهی ها در دنیا در جایگاه بالایی قرار دارد و سالانه از کشور های دیگر گردشگر سرطان در این حوزه به کشور وارد می شوند.

دُزیمتری شامل تجهیزات، روش‌ها و اندازه گیری و اصول اساسی فیزیکی (فیزیکی شیمیایی) است که برهم‌کنش پرتو با ماده را تعیین می‌کند.