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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از آغاز دومین دوره حراج آثار فاخر هنری رخست اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر کرمزاده گفت: ۱۳۰ اثر در قالب ۸۸ آیتم از چهار حوزه صنایعدستی، آثار تاریخی، هنرهای تجسمی و فرش تا روز جمعه در هتل عباسی اصفهان در معرض بازدید، عرضه و حراج قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، ادامه داد: این رویداد از صبح امروز، چهارشنبه، در هتل عباسی اصفهان آغاز شده و تا روز جمعه ۱۶ مردادماه ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه دومین دوره حراج آثار فاخر هنری رخست اصفهان با هدف معرفی، عرضه و حمایت از آثار ارزشمند هنری و تاریخی برگزار شده است، افزود: در این دوره ۱۳۰ اثر در قالب ۸۸ آیتم از چهار حوزه صنایعدستی، آثار تاریخی، هنرهای تجسمی و فرش در معرض دید و عرضه قرار گرفته است.
کرمزاده تصریح کرد: آثار تاریخی ارائه شده در این حراج عمدتاً مربوط به دوره زند، قاجار و دورههای پس از آن است و تمامی آثار دارای مجوزها و تأییدیههای قانونی لازم برای خرید و فروش هستند. همچنین خروج این آثار از کشور تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به تنوع آثار حاضر در این رویداد گفت: از مجموع ۸۸ آیتم عرضه شده، بخش قابل توجهی به آثار فاخر صنایعدستی اختصاص دارد و آثار ارائه شده توسط دهها هنرمند و مجموعهدار شاخص کشور در این رویداد عرضه شده است.
او با بیان اینکه حدود ۸۰ هنرمند در این دوره حضور دارند، افزود: برخی از هنرمندان بیش از یک اثر یا مجموعه اثر را در حراج ارائه کردهاند و همین موضوع موجب شده است مجموع آثار به ۱۳۰ اثر برسد.
کرمزاده ادامه داد: علاقهمندان، مجموعهداران و خریداران آثار هنری میتوانند در روزهای برگزاری نمایشگاه از آثار بازدید کنند و متقاضیان حضور در فرآیند حراج نیز باید مطابق ضوابط و از طریق برگزارکنندگان نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به زمانبندی این رویداد گفت: نمایشگاه آثار از امروز تا روز جمعه در هتل عباسی اصفهان برپاست و مراسم حراج نیز با حضور خریداران و مجموعهدارانی که از پیش ثبتنام کردهاند، برگزار خواهد شد.
او برگزاری این رویداد را گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای هنری، صنایع دستی و آثار تاریخی اصفهان و ایجاد زمینه تعامل میان هنرمندان، مجموعهداران و فعالان بازار هنر دانست و ابراز امیدواری کرد که این حراج بتواند سهم مؤثری در رونق اقتصاد هنر و معرفی هرچه بیشتر آثار فاخر ایرانی ایفا کند.