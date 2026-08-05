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ارتش آمریکا بیشتر ذخایر جهانی موشکهای دقیق دوربرد خود را طی جنگ پنج ماهه خود با ایران مصرف کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از رویترز، به گفته سه فرد آگاه از داده ها، ارتش آمریکا بیشتر ذخایر جهانی موشکهای دقیق دوربرد خود را طی جنگ پنج ماهه خود با ایران مصرف کرده است؛ موضوعی که نگرانیها را درباره آمادگی نظامی این کشور برای درگیریهای آینده را افزایش داده است.
در اساس این گزارش که به قلم ارین بانکو، مایک استون و جاناتان لندای در پایگاه اینترنتی رویترز منتشر شد: این موشکها به طور عمده شامل موشکهای سطح به سطح ارتش آمریکا موسوم به «سامانه موشکی تاکتیکی ارتش» (اَتَکِمز) ATACMS و «موشکهای حمله دقیق» (پریزِم) PrSM هستند. به گفته دو منبع، آمریکا «تقریباً تمام» این تسلیحات را مصرف کرده است.
میزان کاهش ذخایر این دو نوع موشک ارتش آمریکا قبلاً گزارش نشده است.
این مهمات دوربرد که قیمت هر فروند آنها بیش از یک میلیون دلار است، بخش مهمی از زرادخانه نظامی آمریکا به شمار میروند و امکان انجام حملات دقیق از فاصله امن را فراهم میکنند. موشکهای اَتَکِمزکه آمریکا در اختیار اوکراین قرار داده است، نقش مهمی در جنگ این کشور داشتهاند و به نیروهای اوکراینی امکان دادهاند اهدافی را در داخل خاک روسیه هدف قرار دهند.
موشکهای پریزِم نیز نسل جدیدتر و پیشرفته تری هستند که جایگزین موشکهای اَتَکِمزخواهند شد. موشکهای اَتَکِمز کوتاه بردتر هستند.
کاهش چشمگیر ذخایر موشکهای دقیق دوربرد آمریکا به این معناست که اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد، شاید مجبور شود بیشتر به عملیات پرخطرتر بمباران با هواپیماهای سرنشین دار متکی شود. منابع از اعلام تعداد دقیق موشکهای باقی مانده خودداری کردند.
ترامپ ماه فوریه با آغاز جنگ مشترک با اسرائیل علیه ایران پیش بینی کرد این درگیری مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت. اما با توجه به طولانی شدن جنگ، سه فرد آگاه از موضوع ابراز نگرانی کردند که کاهش ذخایر موشکی ممکن است توانایی آمریکا را برای بازدارندگی در برابر دشمنانی همچون روسیه و چین محدود کند.
چهارمین فرد آگاه از موضوع گفت : با وجود مصرف بالای تسلیحات دقیق، آمریکا همچنان توان تأمین مجدد این موشکها را دارد. به گفته وی، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که مسئول نظارت بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، توانسته است از ذخایر نظامی آمریکا در سراسر جهان برای تأمین مجدد مهمات استفاده کند.
منابعی که با رویترز گفتوگو کردند، به شرط اینکه نامشان فاش نشود اظهارنظر کردند.
کاخ سفید در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره اطلاعات مربوط به ذخایر تسلیحاتی، بیانیهای از ترامپ منتشر کرد که در آن آمده بود آمریکا «بیش از هر کشور دیگری در جهان و بسیار بیشتر از نیاز خود، مهمات دارد.»
ترامپ گفت: «شرکتهای دفاعی ما در همین لحظه بیش از هر زمان دیگری در حال تولید مهمات هستند و در عین حال مشغول گسترش کارخانهها و تجهیزات خود در سطحی بی سابقه هستند.»
به گفته تحلیلگران، تولید برخی مهمات، از جمله گلولههای آتشبار و چند نوع موشک در سطح بی سابقهای در حال انجام است، اما آنها در عین حال هشدار میدهند که این میزان تولید ممکن است کمتر از آنچه باشد که برای جنگی طولانی مدت لازم است.
شرکت آمریکایی لاکهید مارتین، سازنده موشکهای اَتَکِمز، پریزِم و سامانه ضد موشکی تاد، به سؤالات درباره اظهارات ترامپ یا سطح ذخایر تسلیحاتی پاسخ نداد. شرکت آمریکایی آرتی ایکس، سازنده موشکهای تاماهاوک و موشکهای رهگیر پاتریوت نیز در این باره پاسخی نداد.
شون پارنل، سخنگوی ارشد وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر در این باره گفت: «ارتش آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان است و هر آنچه برای اجرای دستورات رئیس جمهور در زمان و مکانی که او تعیین کند، نیاز دارد، در اختیار دارد. ما عملیات موفق متعددی را در حوزههای مختلف فرماندهی رزمی مختلف اجرا کردهایم و همزمان اطمینان حاصل کردهایم که ارتش آمریکا از زرادخانهای گسترده از توانمندیها برای حفاظت از مردم و منافع خود برخوردار است.»
آمار و ارقام مربوط به سطح ذخایر تسلیحاتی طی هفته گذشته در بحثهای پرتنش دولت ترامپ درباره این موضوع مطرح شده است که آمریکا تا چه زمانی میتواند به حملات علیه ایران ادامه دهد، بدون آنکه ذخایرش تا سطحی کاهش یابد که توانایی ارتش برای پاسخ به بحرانهای دیگر محدود شود.
هشدار درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی
یکی از منابع گفت کاهش ذخایر موشکهای اَتَکِمز و پریزِم ناشی از تصمیم دولت ترامپ برای پرهیز از روشهای پرخطرتر حمله به اهداف ایران، مانند استفاده از هواپیماهای سرنشین دار برای بمباران است.
تحلیلگران میگویند : از آنجا که این موشکها امکان هدف قرار دادن اهداف از فاصله دور را فراهم میکنند، در جنگ با دشمنانی همچون چین که سامانههای پدافندی قدرتمندی دارند، ارزش و اهمیت بالایی خواهند داشت. بر اساس گزارش ماه مارس مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، از این موشکها برای حمله به اهدافی در داخل ایران استفاده شده است.
بر اساس این گزارش ، ذخایر موشک پریزِم از ابتدا پایین بود، چرا که این موشکها تسلیحاتی نسبتاً جدید هستند. با این حال ارتش آمریکا سفارش تولید تعداد زیادی از آنها را برای سال ۲۰۲۷ داده است. ارتش اعلام کرده است تولید موشکهای اَتَکِمز به تدریج متوقف، و تمرکز بر تولید موشکهای جدیدتر پریزِم معطوف میشود.
به گفته دو منبع، فرماندهان نظامی هفته هاست که به رئیس جمهور هشدار میدهند ذخایر تسلیحات دفاعی، از جمله موشکهای رهگیر پاتریوت که در مقابله با موشکهای بالستیک مؤثر هستند، رو به کاهش است.
هفته گذشته چند رسانه گزارش دادند، بخشی از دلیل اینکه ترامپ تصمیم گرفته است حمله گسترده دیگری در ایران انجام ندهد این است که مشاوران نظامی اش درباره سطح ذخایر تسلیحاتی به او هشدار داده بودند.
یک مقام آمریکایی با رد این گزارشها گفت ترامپ به دلیل فشار کشورهای حوزه خلیج (فارس) تصمیم گرفت حمله دیگری انجام ندهد.
درگیری خاورمیانه بحث شدیدی نیز درباره اختیارات ترامپ برای ادامه درگیریها علیه ایران بدون تأیید کنگره آمریکا برانگیخته است. تاکنون هیچ درخواستی برای اعلام رسمی جنگ یا دریافت مجوز استفاده از نیروی نظامی به کنگره ارائه نشده است.
ذخایر تسلیحات دفاعی نیز کاهش یافته است.
بر اساس برآوردی که مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در گزارش هفته گذشته خود منتشر کرد، بین فوریه و ژوئیه حدود ۶۵ درصد از موشکهای رهگیر پاتریوت آمریکا مصرف شده و تعداد موشکهای رهگیر بالستیک سامانه تاد در ذخایر آمریکا دست کم ۳۸ درصد نسبت به آغاز جنگ کاهش یافته است.
پاتریوت و تاد سامانههایی هستند که موشکهای ورودی را شناسایی و منهدم میکنند و از مؤثرترین سامانههای دفاعی در زرادخانه تسلیحاتی آمریکا هستند.
دو منبع گفتند : اگرچه رویترز آمار و ارقام تسلیحات را ندیده است، اما این ارقام با دادههای داخلی آمریکا مطابقت دارد.
یکی از منابع گفت : آمریکا همچنین از زمان آغاز جنگ، کمی کمتر از نیمی از ذخایر جهانی موشکهای کروز تاماهاوک خود را مصرف کرده است؛ موشکهایی که معمولاً از کشتی شلیک میشوند.
رویترز نتوانست این رقم را به طور مستقل تأیید کند.
تاماهاوک یک موشک متعلق به نیروی دریایی آمریکاست که از ناوشکن ها، رزمناوها و زیردریاییها شلیک میشود و سالهاست به عنوان ابزار اصلی نیروی دریایی آمریکا برای حمله به اهداف به شدت محافظت شده، بدون به خطر انداختن جان خلبانان استفاده میشود.
شرکت رِیتیون که زیرمجموعه شرکت آرتی ایکس است با پنتاگون به توافقی چندساله و اولیه برای افزایش تولید موشکهای تاماهاوک دست یافته است. این اقدام به همراه افزایش تولید دیگر مهمات نظامی در راستای تلاش آمریکا برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی کشور صورت گرفته است.