به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوره «فصل تعالی» در قالب مدرسه تبلیغ و ترویج و به منظور تولید محتوای نوین و رشد و تعالی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فعالان قرآن و عترت کشور برگزار می‌شود. این دوره تلاش دارد، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های جدید برای ترویج معارف قرآنی را فراهم کند.

این دوره آموزشی با رویکرد تلفیق مفاهیم طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند در رشته‌های تخصصی مختلف به فراگیری مهارت‌های کاربردی بپردازند.

رشته‌های تخصصی این دوره شامل «هوش مصنوعی و قرآن و عترت»، «قصه‌گویی قرآن و عترت برای کودکان»، «مهارت کنشگری قرآن و عترت در فضای مجازی»، «داستان‌نویسی قرآن و عترت» و «تولید محتوای رسانه‌ای قرآن و عترت با تلفن همراه» است.

علاقه‌مندان برای حضور در این دوره می‌توانند تا پایان مردادماه با مراجعه به سامانه حمد به نشانی www.qia.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به شرکت‌کنندگان این دوره، گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد و جوایزی نیز برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

«فصل تعالی» از سوی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقای توانمندی‌های رسانه‌ای جامعه قرآنی و حمایت از تولید محتوای خلاقانه در حوزه معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.