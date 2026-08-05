به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رودخانه شهرچایی که سال‌ها در میان ظرفیت‌های مغفول ارومیه چشم به تدبیر و اقدام دوخته بود، حالا در کانون عزم مدیریت ارشد آذربایجان‌غربی برای ساختن یک نماد ماندگار شهری قرار گرفته است؛ عزمی که قرار است این پهنه را از یک ظرفیت بالقوه به محور گردشگری، تفریحی و اقتصادی ارومیه تبدیل کند.

جلسه هماهنگی سرمایه‌گذاری و ساماندهی رودخانه شهرچایی به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد تا یکی از ظرفیت‌های مهم شهری ارومیه از حصار طرح‌ها و ایده‌های روی کاغذ عبور کرده و به مرحله اقدام برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اینکه شهرچایی می‌تواند نماد ماندگار ارومیه باشد، خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری ویژه سرمایه‌گذاری شهرچایی و برج تجارت ارومیه شد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی و بهره‌برداری اقتصادی از حاشیه شهرچایی بررسی و بر پیوند میان سرمایه‌گذاری، زیباسازی شهری، رونق گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید شد.

در چشم‌انداز ترسیم‌شده برای شهرچایی، سرمایه‌گذاری تنها به ساماندهی بستر رودخانه محدود نشده و احداث برج تجارت جهانی ارومیه و مجموعه‌های تفریحی و گردشگری نیز در این طرح دیده شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران، به یکی از کانون‌های اقتصادی و گردشگری شهر تبدیل شود.

شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری شهرچایی؛ نماد تازه ارومیه در مسیر تحول و سرمایه‌گذاری