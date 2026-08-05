مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از آغاز مرحله جدید مستندسازی خسارات محیط‌زیستی ناشی از جنگ خبر داد و گفت: معاونت‌ها و دفاتر تخصصی سازمان موظف شدند ظرف یک هفته اطلاعات و گزارش‌های خود را برای تکمیل بانک اطلاعاتی این طرح ارائه کنند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،علی‌محمد طهماسبی بیرگانی گفت: در این نشست، متدولوژی طرح مستندسازی و برآورد خسارات محیط‌زیستی ناشی از جنگ در حوزه محیط‌زیست طبیعی، تنوع زیستی، محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها از سوی مجری طرح تشریح و الزامات اجرایی آن برای معاونت‌ها و دفاتر تخصصی سازمان تبیین شد.

وی افزود: همچنین نحوه مشارکت معاونت‌های تخصصی در تأمین اطلاعات، مستندات و داده‌های مورد نیاز و چگونگی اجرای پروژه بررسی شد تا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

طهماسبی بیرگانی با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: تمامی معاونت‌ها و دفاتر تخصصی سازمان موظف شدند حداکثر ظرف یک هفته، اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های موجود و همچنین گزارش‌های دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها را برای تجمیع و ارائه به تیم اجرایی طرح، به دفتر بازرسی ارسال کنند.

وی مستندسازی علمی و مستدل خسارات محیط‌زیستی را پشتوانه‌ای مهم برای پیگیری‌های کارشناسی و حقوقی در سطوح ملی و بین‌المللی دانست و بر همکاری همه بخش‌های تخصصی سازمان در اجرای این طرح تأکید کرد.