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مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از آغاز مرحله جدید مستندسازی خسارات محیطزیستی ناشی از جنگ خبر داد و گفت: معاونتها و دفاتر تخصصی سازمان موظف شدند ظرف یک هفته اطلاعات و گزارشهای خود را برای تکمیل بانک اطلاعاتی این طرح ارائه کنند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،علیمحمد طهماسبی بیرگانی گفت: در این نشست، متدولوژی طرح مستندسازی و برآورد خسارات محیطزیستی ناشی از جنگ در حوزه محیطزیست طبیعی، تنوع زیستی، محیطزیست دریایی و تالابها از سوی مجری طرح تشریح و الزامات اجرایی آن برای معاونتها و دفاتر تخصصی سازمان تبیین شد.
وی افزود: همچنین نحوه مشارکت معاونتهای تخصصی در تأمین اطلاعات، مستندات و دادههای مورد نیاز و چگونگی اجرای پروژه بررسی شد تا فرآیند جمعآوری اطلاعات با هماهنگی بیشتری دنبال شود.
طهماسبی بیرگانی با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: تمامی معاونتها و دفاتر تخصصی سازمان موظف شدند حداکثر ظرف یک هفته، اطلاعات، گزارشها و دادههای موجود و همچنین گزارشهای دریافتی از ادارات کل حفاظت محیطزیست استانها را برای تجمیع و ارائه به تیم اجرایی طرح، به دفتر بازرسی ارسال کنند.
وی مستندسازی علمی و مستدل خسارات محیطزیستی را پشتوانهای مهم برای پیگیریهای کارشناسی و حقوقی در سطوح ملی و بینالمللی دانست و بر همکاری همه بخشهای تخصصی سازمان در اجرای این طرح تأکید کرد.