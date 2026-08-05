پیشرفت ۳۶ درصدی سد «عالی محمود» الیگودرز
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای لرستان از پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی سد مخزنی «عالی محمود» الیگودرز و برنامهریزی برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرح تا سال ۱۴۰۷ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای لرستان با تشریح جزئیات فنی سد «عالی محمود» الیگودرز اظهار داشت: سد عالی محمود که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، از نوع خاکی همگن با ارتفاع ۳۲ متر از بستر رودخانه طراحی شده است.
سیاوش زیدعلی با بیان اینکه حجم مخزن این سد ۲.۸۸ میلیون مترمکعب و تخصیص سالانه آن ۴.۱ میلیون مترمکعب است، افزود: با تکمیل شبکه پایاب، این طرح ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تحت پوشش آبیاری پایدار قرار خواهد داد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به هزینهکرد ۱،۱۱۰ میلیارد ریالی تا این مرحله از طرح تصریح کرد: برای تکمیل نهایی طرح، به ۹،۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است که ۶،۰۰۰ میلیارد ریال آن به بدنه سد و تأسیسات وابسته و ۳،۰۰۰ میلیارد ریال نیز به اجرای شبکه آبیاری و زهکشی اختصاص دارد.
زیدعلی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص بهموقع و کامل اعتبارات مورد نیاز، پیشبینی میشود این سد در سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری کامل رسیده و گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی و پایداری منابع آبی شهرستان الیگودرز برداشته شود.