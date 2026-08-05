به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران ۲۰ تا ۲۶ مرداد به میزبانی استان مازندران، شهرستان ساری برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، کادر فنی تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران، ۳۰ بازیکن منتخب را برای حضور در این مرحله از اردو فراخوانده است که اسامی آنها به شرح زیر است:

متین اعظمی، معین غلامی، امیرمحمد حقیقیان، محمد شیخی، علی خدامی، محمدمهدی عبدی، احسان حسینی، محمد عموزاده خلیلی، محمدجواد ملاحسینی، پارسا خزان، عرفان باقرزاده، نیاوش زندش، محمدرئوف یوسف‌وند، محمدمهدی یزدانی، آرسام ندری، طا‌ها احسنی، ابوالفضل مال امیر، پوریا حسین‌نیا، سام عابدی، علی احمد دلاری، عرفان طائفی، سینا قربانی، سیاوش عبداللهی، دانیال خزانی، محمدرضا شجاعی، امیرعلی کوپایی، امیر خجسته، کیارش علی محمدی، علی خرمی و امیرمحمد جوکار