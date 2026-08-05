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مدیر امور حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از آغاز اجرای طرح ملی رهاسازی عوامل بیولوژیکی مفید در مزارع گوجهفرنگی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مجید بلالی با اعلام این خبر گفت: مرحله نخست این طرح در اراضی زیر کشت گوجهفرنگی استان اجرا شده و مرحله دوم آن نیز طی ۷ تا ۱۰ روز آینده به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به استقبال کشاورزان از اجرای این طرح، ضمن قدردانی از کارشناسان حفظ نباتات در واحدهای ستادی و شهرستانهای تابعه در زمینه آموزش و توزیع عوامل بیولوژیکی، ابراز امیدواری کرد که با نهادینه شدن فرهنگ مبارزه بیولوژیکی، مصرف سموم شیمیایی در مرحله داشت محصولات کشاورزی کاهش یابد.
مدیر امور حفظ نباتات استان افزود: طرح رهاسازی عوامل مفید بیولوژیکی شامل زنبورهای پارازیتوئید تریکوگراما و براکون، یک طرح ملی است که بخش اعظم اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی تأمین میشود. این طرح همزمان با آغاز گلدهی محصول گوجهفرنگی آغاز شده و در دو مرحله به اجرا درمیآید.
بلالی با اشاره به مزایای استفاده از عوامل مفید بیولوژیکی گفت: افزایش کیفیت و عملکرد محصول، کنترل پایدار و طبیعی آفات، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ سلامت محصول و صیانت از محیط زیست از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح است.
وی خاطرنشان کرد: سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان تحت پوشش توزیع و رهاسازی عوامل مفید بیولوژیکی قرار میگیرد.
مدیر حفظ نباتات استان همچنین به اجرای این طرح در باغات شهرستان طارم اشاره کرد و گفت: محصول انار نیز تحت پوشش این طرح قرار دارد و سالانه ۲۰ هکتار از باغات انار این شهرستان با استفاده از زنبور تریکوگراما، طی ۸ تا ۱۰ نوبت و در فواصل زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه، تحت عملیات رهاسازی عوامل مفید بیولوژیکی قرار میگیرند.
این طرح در راستای توسعه مدیریت تلفیقی آفات، کاهش مصرف سموم شیمیایی و ارتقای بهرهوری و تولید پایدار در بخش کشاورزی اجرا میشود.