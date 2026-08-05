شبکه فراتر در جریان پوشش جام جهانی ۲۰۲۶، ۸۸ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار این رقابت‌ها، از جمله هر سه بازی تیم ملی ایران، را با کیفیت ۴K-HDR روی آنتن برد؛ پوششی فنی که هم‌زمان با چالش‌هایی مانند اختلال در دریافت سیگنال، هم‌زمانی برخی مسابقات و حملات سایبری همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با پایان جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد شبکه فراتر در پوشش فنی این رویداد بزرگ ورزشی، ابعاد تازه‌ای از توانمندی رسانه ملی در پخش باکیفیت مسابقات را نمایان کرد.

شبکه فراتر در این دوره توانست ۸۸ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار جام جهانی، از جمله هر سه مسابقه تیم ملی کشورمان، را با کیفیت ۴K-HDR پخش کند.

مهندس ابوالفضل صالحی، مدیرکل فنی صدا و تصویر و سرپرست شبکه فراتر، در تشریح ابعاد فنی این رویداد گفت: جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از گسترده‌ترین رویداد‌های ورزشی جهان از منظر زیرساختی و رسانه‌ای بود؛ به‌گونه‌ای که برای پشتیبانی از شبکه‌های مسابقات و انتقال داده‌ها، ۱۰۰ هزار مایل فیبر نوری به کار گرفته شد و در مجموع حدود ۱۳ میلیون گیگابایت داده در طول مسابقات به شبکه‌های پخش جهانی منتقل شد.

وی افزود: براساس آمار منتشرشده، بیش از یک میلیارد تهدید سایبری در جریان این رویداد خنثی شد و حدود ۲۰ میلیارد بازدید ویدئویی نیز در سکو‌های مختلف دنیا به ثبت رسید که این ارقام، مقیاس بی‌سابقه جام جهانی ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد.

صالحی با اشاره به وضعیت پخش مسابقات با کیفیت UHD و ۴K در دیگر کشور‌ها اظهار کرد: در آمریکا تنها یک سکوی انگلیسی‌زبان به صورت پولی مسابقات را با کیفیت ۴K پخش کرد و در چین نیز پوشش با کیفیت ۴K و ۸K از طریق شبکه‌های ویژه انجام شد.

در منطقه خاورمیانه نیز، افزون بر شبکه فراتر، یکی از کانال‌های beIN SPORTS پخش HDR-۴K دارد، اما مزیت مهم شبکه فراتر، پخش رایگان، زمینی و فارسی‌زبان برای مخاطبان ایرانی است.

سرپرست شبکه فراتر درباره بازی‌هایی که از این شبکه پخش نشد، توضیح داد: در مجموع ۱۶ مسابقه روی آنتن نرفت که ۱۲ مورد آن به دلیل هم‌زمانی دیدار‌ها و محدودیت تک‌کاناله بودن پخش ۴K بود. از این تعداد، ۱۰ بازی هم‌زمان از شبکه سه پخش شد. در برخی موارد نیز به دلیل اختلال در دریافت سیگنال، امکان پخش هیچ‌یک از مسابقات هم‌زمان فراهم نشد.

وی ادامه داد: در طول مسابقات، مشکلاتی مانند فریز شدن تصویر، جابه‌جایی میان سیگنال‌ها، ناهماهنگی صدا و تصویر و حتی قطع کامل سیگنال در برخی دقایق وجود داشت. با این حال، در نهایت تنها پخش چهار بازی به‌طور کامل لغو شد که دو مورد آن به دو دیدار آغازین رقابت‌ها مربوط بود.

شبکه فراتر علاوه بر پخش زمینی، مسابقات جام جهانی را از طریق ماهواره اکسپرس و همچنین به صورت اینترنتی از سکو‌هایی مانند تلوبیون و سپهر نیز در اختیار مخاطبان قرار داد.

مجموع زمان پخش زنده این رقابت‌ها در شبکه فراتر، بدون احتساب برنامه‌های تحلیلی و میزگرد‌های ورزشی، به ۱۱ هزار و ۱۷۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه، معادل ۱۸۶ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه رسید.

صالحی با اشاره به برخی مسابقات طولانی این دوره گفت: شماری از بازی‌ها بیش از ۱۲۰ دقیقه ادامه یافتند؛ برای نمونه، دیدار فرانسه و عراق در اوایل تیرماه به دلیل بارندگی شدید حدود دو ساعت متوقف شد و شبکه فراتر تمام تصاویر مربوط به توقف مسابقه، بارش و صاعقه در ورزشگاه را با کیفیت HDR برای مخاطبان پخش کرد.

به گفته مدیرکل فنی صدا و تصویر، از تمامی بازی‌هایی که سیگنال ۴K آنها دریافت شد، بلافاصله نسخه ضبط‌شده تهیه و خلاصه‌ای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای تدوین شد.

این خلاصه‌ها ابتدا طبق روال روی آنتن می‌رفتند، اما به دلیل هم‌زمانی با ایام سوگواری، پخش آنها متوقف شد و اکنون بار دیگر در جدول پخش شبکه قرار گرفته‌اند.

این بسته‌های خلاصه، آخر هفته‌ها در دو باکس ۴۵ دقیقه‌ای ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۶:۳۰ پخش می‌شوند و تا زمان انجام این گفت‌و‌گو، ۶۸ خلاصه بازی روی آنتن رفته است.

صالحی درباره بازخورد مخاطبان نیز گفت: مخاطبان توجه ویژه‌ای به شبکه فراتر و کیفیت پخش آن دارند.

در مقطعی، به دلیل آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های فنی، در برخی شهر‌ها از جمله تهران، دریافت این شبکه با مشکل مواجه شده بود، اما با تلاش گسترده معاونت توسعه و فناوری رسانه و همکاری بخش‌های فنی، بخش زیادی از این مشکلات پیش از آغاز جام جهانی برطرف شد.

وی در پایان از تلاش شبانه‌روزی همکاران گروه ورزش فراتر، واحد‌های تأمین، فضای مجازی، پخش و همچنین مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف فنی و پشتیبانی رسانه ملی قدردانی کرد.