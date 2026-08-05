پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی فعالان بخش کشاورزی تصریح کرد: پیش از کلنگ زنی و آغاز ساخت هر طرحی، آموزش بهره برداران باید در نظر گرفته شود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی بی توجهی به سطح مهارتها و توانمندی بهره برداران را یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر موفقیت طرحهای عمرانی دانست و گفت: بزرگترین خطای راهبردی در پروژههای کلان کشاورزی، تمرکز صرف بر بخشهای سختافزاری و مهندسی است، در حالی که آموزش باید پیش از کلنگزنی و اجرای پروژه آغاز شود.
وی افزود: اگر آموزش به معنای واقعی کلمه در مرحله پیش از بهرهبرداری رخ ندهد، ترویج و همراهی کشاورزان در فازهای بعدی عملاً عقیم خواهد ماند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی واگذاری امور به تشکلها و بهره برداران را از اولویتهای توسعه توصیف کرد و گفت: هدف از آموزش، رسیدن کشاورز به مرحلهای از بلوغ فکری و مدیریتی است که بتواند پس از تحویل پروژه، مسائل خود را بدون وابستگی دائم به بدنه دولت، مدیریت و حلوفصل کند.
فتحی همچنین حضور مستقیم کارشناسان در مزارع و واحدهای تولیدی را ضروری خواند و اضافه کرد: کارشناسان و مجریان نباید تنها در نقش ناظران دورهای عمل کنند، حضور فیزیکی و مستمر آنان در کنار کشاورزان پیش از اجرای پروژه؛ نه یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت است.
وی تصریح کرد: این حضور میدانی باعث شناسایی چالشهای عملیاتی پیش از وقوع بحران شده و آمادگی بهرهبرداران را برای نگهداری بهینه از شبکهها تضمین میکند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، ناتوانی تشکلها و بهره برداران در مدیریت منابع را عامل هدر رفتن داراییهای کشور دانست و گفت: بررسیها نشان میدهد بخشی از تشکلها با وجود تشکیل ساختاری، هنوز از حیث قدرت تحلیل، دریافت فنی پروژهها و مدیریت منابع با چالش جدی مواجه هستند. این ناتوانی مدیریتی باعث میشود پروژههایی که با هزینههای سنگین بیتالمال احداث شدهاند، در مرحله نگهداری و تولید دچار افت عملکرد شوند.
فتحی تاکید کرد: برای رفع این نقیصه، آموزشِ مستمر، گفتوگوی مداوم، راهبری هدفمند و تکمیل محتوای اجرایی طرح باید به یکی از ستونهای اصلیِ پیشرفتِ پروژه تبدیل شود.