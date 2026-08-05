به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد شفیعی با اشاره به اینکه پیش از این، فرآیند ثبت و رسیدگی به درخواست‌های عفو و بخشودگی به صورت سنتی و مبتنی بر مکاتبات کاغذی انجام می‌شد، افزود: و گفت: این سامانه در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توسعه عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی طراحی و عملیاتی شده است.



وی افزود: راه‌اندازی این سامانه، تحولی اساسی در این فرآیند ایجاد کرده و امکان ثبت، ارسال، بررسی، پیگیری و مدیریت درخواست‌های عفو و بخشودگی را به صورت کاملاً الکترونیکی فراهم آورده است.

فرآیند اجرا و پایلوت موفق

شفیعی با بیان اینکه اجرای این طرح حاصل ماه‌ها بررسی کارشناسی، نیازسنجی، طراحی فرآیندها، برگزاری جلسات تخصصی، انجام بازدید‌های میدانی، اجرای آزمون‌های فنی و پایلوت عملیاتی بوده است، تصریح کرد: نخستین درخواست‌های واقعی نیز با موفقیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پس از طی فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده، به صورت الکترونیکی در اختیار اداره عفو و بخشودگی قرار گرفت که نتایج آن، آمادگی کامل سامانه برای بهره‌برداری رسمی را تأیید کرد.

مهمترین دستاورد‌های سامانه

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران، حذف فرآیند‌های کاغذی، کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی، کاهش خطا‌های انسانی، ایجاد امکان رهگیری برخط، ارتقای شفافیت، تقویت نظارت مدیریتی و تولید گزارش‌های آماری» را از مهم‌ترین دستاورد‌های این سامانه برشمرد و گفت: «ایجاد ارتباط الکترونیکی میان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اداره عفو و بخشودگی، گامی مهم در ارائه خدمات هوشمند و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی محسوب می‌شود.

تأکید بر تداوم توسعه فناوری‌های نوین

وی با تأکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین، یکی از محور‌های اصلی تحول در دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و همکاری واحد‌های تخصصی، اجرای پروژه‌های نوآورانه را با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مراجعان و تحقق هرچه بیشتر عدالت هوشمند با جدیت دنبال خواهد کرد.