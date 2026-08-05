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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز از اجرای آیین سنتی «نینوای اریسمان» در روستای تاریخی اریسمان و رونمایی از لوح ثبت ملی این رویداد سنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هاجر شریفی گفت: با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و جمعی از مسئولان، از لوح ثبتی ملی آیین اربعین حسینی روستای اریسمان رونمایی شد.
او تصریح کرد: این رویداد مذهبی-فرهنگی که از جایگاه ویژهای در میان اهالی منطقه برخوردار است، بهطور رسمی در «تقویم رویدادهای گردشگری کشور» به ثبت رسیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز گفت: ثبت این مراسم در تقویم رویدادهای ملی، گامی بلند بهمنظور معرفی ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی بخش بادرود و همچنین تقویت «گردشگری مذهبی» در شهرستان نطنز است.
شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ناملموس و آیینهای عاشورایی، ثبت ملی رویدادهای محلی را راهکاری مؤثر برای تقویت هویت بومی، انسجام اجتماعی و جذب گردشگران آیینی به شهرستان نطنز برشمردند.
گفتنی است ثبت رویدادها در تقویم ملی گردشگری، علاوه بر حفظ و ترویج فرهنگ دینی و سنتی، بستری مناسب برای رونق اقتصادی مناطق از طریق معرفی آیینهای بومی به سطح ملی فراهم میآورد