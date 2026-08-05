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در راستای افزایش ایمنی زیرساختها و نهادینهسازی ملاحظات پدافندی در صنعت ساختمان، نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با هدف بررسی زمینههای همکاری تخصصی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست مشترک بین مسئولان نظام مهندسی ساختمان کشور و پدافند غیرعامل استان قم، بر ضرورت بهرهگیری از دانش فنی مهندسان در راستای ارتقای پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان تأکید شد.
در این نشست، موضوعاتی نظیر آموزش جامعه مهندسی، توجه به الزامات پدافندی در طراحیهای اولیه و ارتقای تابآوری زیرساختهای شهری از جمله محورهای اصلی گفتوگو بود.
آقای مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان در این نشست، بر اهمیت حضور ملاحظات پدافندی در بدو طراحی طرحهای ساختمانی برای تضمین ایمنی و تداوم کارکرد زیرساختها تأکید کرد.
همچنین مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، آمادگی کامل این سازمان را برای همکاری در جهت استفاده از ظرفیتهای تخصصی مهندسان در طرحهای پدافندی اعلام کرد.