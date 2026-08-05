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معاونت علمی ریاستجمهوری اعلام کرد: مهلت فراخوان طراحی و توسعه «دستیار هوشمند ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی» تا شنبه ۲۴ مرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور پایش و رسیدگی به شکایتهای مردم، این معاونت اقدام به فراخوانی جهت طراحی و توسعه دستیار هوشمند ثبت و رسیدگی به شکایات کرده است. نیازمندی عملکردی این سامانه، ارائه خدمات دستیار هوشمند به مردم جهت ثبت شکایت خواهد بود.
در راستای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک و ایجاد زیرساختهای متمرکز و کارآمد جهت رسیدگی به شکایات مردم و همچنین تسهیل فرآیندهای اداری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، با مشارکت شرکتهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی، در نظر دارد، رویه موجود بررسی شکایات مردمی را که با اطاله پیگیری، خطای انسانی مواجه بوده را با دستیاری هوشمند جهت ثبت، دریافت، پردازش، راهنمایی و ارجاع به دستگاههای دولتی به بهرهبرداری رساند.
مهلت ارسال پیشنهادات و مستندات پیوست آن که ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود، به منظور بهرهمندی، شرکتهایی که تاکنون موفق به تهیه و ارسال پیشنهاد خود نشدهاند، تا پایان وقت اداری روز شنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.
متقاضیان میتوانند برای ارسال طرحها و کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل itgroup@isti.ir شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۰ داخلیهای ۷۹۱۷، ۷۹۱۳ و یا ۷۹۱۰ تماس بگیرند.