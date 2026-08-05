ثبت بیشاز ۵۶۶ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جادههای بوشهر
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از ثبت بیشاز ۵۶۶ هزار مورد سرعت غیرمجاز در محورهای استان خبر داد و افزود: بیشترین میزان تخلف در محور برازجان-بوشهر و بالعکس ثبت شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی با اشاره به فعالیت ۱۶۷ سامانه هوشمند جادهای در استان، افزود: در چهار ماه نخست امسال در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش نشان میدهد.
وی ادامه داد: از مجموع ترددهای ثبتشده، سه میلیون و ۳۶۶ هزار تردد مربوط به ورود وسایل نقلیه به استان و سه میلیون و ۳۶۰ هزار تردد مربوط به خروج از استان بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به محورهای پرتردد استان، افزود: محور چغادک به بوشهر و بالعکس (ورودی مرکز استان) پرترددترین محور استان در چهار ماه نخست امسال بوده و بعد از آن محورهای کمربندی کنگان، اهرم-چغادک، دالکی-برازجان، سیراف-عسلویه و آبپخش-برازجان و بالعکس در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۹ درصد ترددهای ثبتشده مربوط به وسایل نقلیه سنگین است، ادامه داد: سامانههای هوشمند نشان میدهد میانگین سرعت وسایل نقلیه در استان ۸۲ کیلومتر بر ساعت بوده که حدود ۵ کیلومتر از میانگین کشوری بالاتر است.
رستمی از ثبت ۵۶۶ هزار و ۷۹۸ مورد سرعت غیرمجاز در محورهای استان خبر داد و افزود: بیشترین میزان این تخلف در محورهای برازجان-بوشهر و بالعکس، بندر ریگ-بوشهر و دیلم-گناوه ثبت شده است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای هوشمند نقش مهمی در پایش رفتارهای ترافیکی دارند، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی مناسب، زمینه کاهش تصادفها و افزایش ایمنی سفرهای جادهای را فراهم کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به اینکه ۸۵ درصد راههای اصلی استان زیر چتر نظارت سامانههای هوشمند مدیریت راه قرار دارند، یادآور شد: در استان بوشهر ۲۹ سامانه نظارت تصویری، ۵۶ سامانه ثبت تخلف، ۷۸ سامانه ترددشمار و ۴ دستگاه توزین در حال حرکت فعال است.