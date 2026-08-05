ثبت بیش‌از ۵۶۶ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌های بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از ثبت بیش‌از ۵۶۶ هزار مورد سرعت غیرمجاز در محور‌های استان خبر داد و افزود: بیشترین میزان تخلف در محور برازجان-بوشهر و بالعکس ثبت شده است.