فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از شناسایی و کشف یک انبار اختکار کالا شامل لوازم یدکی خودرو برنج هود آشپزخانه و انواع شیرآلات به ارزش تقریبی ۵۲ میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ ناصر باباخانی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مبنی بر احتکار کالا در یک انبار موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه نیک پی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی از محل مورد نظر بازرسی و در نتیجه آن ۲۳ هزار و ۴۲۳ عدد انواع لوازم یدکی خودرو، ۶۵۰ کیلوگرم برنج ۱۸ دستگاه هود آشپزخانه و ۲۲۵ عددانواع شیرآلات که به صورت غیر قانونی دیو و احتکار شده بود کشف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالا‌های کشف شده ۵۲ میلیارد ریال برآورد شده است،گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با پلیس اطلاع دهند.