بر اثر تصادف مرگبار در کنارگذر شمالی اراک، دو نفر جان باختند.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تصادف مرگبار در کنارگذر شمالی اراک؛ دو فوتی و چهار مصدوم برجا گذاشت.

بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام گزارش تلفنی ساعت ۱۰:۰۲ امروز به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با پژو ۴۰۵ در کنارگذر شمالی اراک، حوالی جاده فرودگاه، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

دو مرد ۲۱ و ۶۱ ساله را به دلیل شدت جراحات وارده، در این حادثه فوت کردند.

همچنین چهار مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.