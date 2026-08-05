دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پس از جنگ اخیر، تعامل کشور‌های منطقه با جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته افزایش خواهد یافت و این فرصت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های علمی میان ایران و کشور‌های اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشگاه ملی سرطان در توسعه دیپلماسی علمی گفت: ایجاد پژوهشگاه‌های ملی، آزمایشگاه‌های مرجع و زیرساخت‌های استاندارد پژوهشی، ایران را به مقصد همکاری‌های علمی و پژوهشی کشور‌های منطقه تبدیل و زمینه تحقق مرجعیت علمی در حوزه درمان‌های نوین را فراهم می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در محل پروژه برج فناوری درمان‌های نوین سرطان وابسته به پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی از روند اجرای این پروژه بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این مجموعه قرار گرفت.

در این بازدید مهم‌ترین برنامه‌های این پروژه ملی، نقش آن در توسعه درمان‌های نوین، ایجاد زیرساخت‌های استاندارد پژوهشی و فناورانه و همچنین ظرفیت‌های آن برای گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

دیپلماسی علمی، مهم‌ترین مسیر تعامل ایران با کشور‌های منطقه

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در این بازدید با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جایگاه علم در مناسبات بین‌المللی، افزود: پس از جنگ اخیر، تعامل کشور‌های منطقه با جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته افزایش خواهد یافت و این فرصت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های علمی میان ایران و کشور‌های اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه بهترین نوع تعامل میان کشورها، دیپلماسی علمی است، گفت: اگر ایران بتواند آزمایشگاه‌های ملی قدرتمند و زیرساخت‌های پژوهشی استاندارد ایجاد کند، پژوهشگران و مراکز علمی کشور‌های منطقه برای انجام پروژه‌های مشترک و همکاری‌های پژوهشی به ایران مراجعه خواهند کرد و این موضوع می‌تواند جایگاه علمی کشور را بیش از پیش ارتقا دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصویب سازمان بین‌المللی علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شکل‌گیری این سازمان یکی از اقدامات مهم در حوزه حکمرانی علم و فناوری است و در کنار ایجاد آزمایشگاه‌های ملی، می‌تواند ارکان دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران را تکمیل کند.

وی با بیان اینکه ایران از سرمایه انسانی کم‌نظیری در حوزه علم و فناوری برخوردار است افزود: کشور‌های مختلف از جمله چین، روسیه، هند و سایر کشور‌های منطقه، آمادگی خود را برای همکاری‌های علمی با ایران اعلام کرده‌اند و فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، زمینه توسعه این همکاری‌ها را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

پژوهشگاه ملی سرطان؛ بستری برای همکاری‌های منطقه‌ای

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به ظرفیت پژوهشگاه ملی سرطان در این مسیر تصریح کرد: ایجاد پژوهشگاه‌های ملی و آزمایشگاه‌های مرجع، بستری مناسب برای حضور پژوهشگران کشور‌های منطقه و اجرای پروژه‌های مشترک علمی خواهد بود و چنین همکاری‌هایی می‌تواند به تحکیم روابط میان کشور‌های اسلامی کمک کند.

وی افزود: هنگامی که پروژه‌های مشترک علمی میان ایران و کشور‌های منطقه شکل بگیرد، پیوند‌های علمی و فناورانه، عامل تعامل و از بین برنده بسیاری از تنش‌ها خواهد شد و این همکاری‌ها نقش مهمی در تقویت همگرایی و ثبات منطقه ایفا می‌کند.

لزوم تقویت سرمایه‌گذاری مردمی در علم و فناوری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه خیرین از ساخت صرف زیرساخت‌های فیزیکی به سرمایه‌گذاری در تولید دانش و فناوری گفت: خیرین طی سال‌های گذشته نقش ارزشمندی در ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داشته‌اند، اما اکنون زمان آن رسیده است که حمایت از تولید دانش و فناوری نیز به یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های خیرخواهانه تبدیل شود.

وی پیشنهاد ایجاد سازوکار‌های مردمی برای حمایت از پژوهش و فناوری را مطرح کرد و افزود: همان‌گونه که مردم در امور خیرخواهانه، مشارکت گسترده دارند؛ می‌توان با ایجاد صندوق‌های مردمی حمایت از علم و فناوری، ظرفیت‌های اجتماعی را در خدمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قرار داد.

خسروپناه همچنین با اشاره به تجربه برخی دانشگاه‌های معتبر جهان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از منابع مالی مراکز علمی پیشرفته دنیا از طریق مشارکت صنعت، خیرین و نهاد‌های مردمی تأمین می‌شود و این الگو می‌تواند در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

پژوهشگاه ملی سرطان، بستر توسعه دیپلماسی علمی و همکاری‌های پژوهشی منطقه‌ای است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده در پروژه «اکوسیستم و برج فناوری درمان‌های نوین سرطان» بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح ملی تأکید کرد و آن را یکی از زیرساخت‌های مؤثر برای ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه درمان‌های نوین، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تحقق مرجعیت علمی کشور دانست.

پروژه «اکوسیستم و برج فناوری درمان‌های نوین سرطان» با هدف ایجاد زیرساختی جامع برای پژوهش، توسعه فناوری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید فرآورده‌های درمانی پیشرفته در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، یکی از مهم‌ترین بستر‌های توسعه فناوری‌های نوین پزشکی و تعاملات علمی منطقه‌ای در کشور شکل گیرد.

ضرورت ایجاد زیرساختی ملی برای توسعه درمان‌های نوین

رئیس پژوهشگاه ملی سرطان در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از طرح‌های راهبردی حوزه سلامت، اظهار کرد: حضور و حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه برای مجموعه پژوهشگاه موجب دلگرمی و تقویت انگیزه در مسیر اجرای این پروژه ملی است.

وی با اشاره به تدوین سند ملی درمان‌های نوین گفت: در جریان تدوین این سند که با مشارکت نزدیک به ۷۰ نفر از خبرگان این حوزه انجام شد، دو چالش اساسی بیش از سایر موضوعات مورد تأکید قرار گرفت؛ نخست مسئله رگولاتوری و نظام تنظیم‌گری که اقدامات آن در حال پیگیری است و دوم، فقدان زیرساخت‌های استاندارد و ملی برای توسعه فناوری‌های نوین درمانی.

رامین صرامی فروشانیافزود: امروز کشور دارای مراکز متعدد و پراکنده‌ای است که هر یک با امکانات محدود ایجاد شده‌اند، اما بسیاری از آنها به دلیل نداشتن استاندارد‌های لازم امکان دریافت مجوز نهاد‌های نظارتی را ندارند. این پراکندگی موجب شده است که با وجود صرف منابع فراوان، زیرساخت جامع و استانداردی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته شکل نگیرد.

صرامی فروشانی با تشریح اهداف پروژه «اکوسیستم و برج فناوری درمان‌های نوین سرطان» اظهار داشت: ایده اصلی این پروژه ایجاد مجموعه‌ای یکپارچه، جامع و استاندارد است که بتواند تمامی حلقه‌های زنجیره توسعه درمان‌های نوین را از تحقیقات پایه و کاربردی گرفته تا توسعه فناوری و تولید فرآورده‌های درمانی در کنار یکدیگر قرار دهد.

وی ادامه داد: در این مجموعه علاوه بر انجام پژوهش‌های علمی، فضای توسعه فناوری و تولید محصولات درمان‌های نوین نیز پیش‌بینی شده است تا فرآیند تبدیل دانش به محصول در بستری استاندارد انجام شود.

رئیس پژوهشگاه ملی سرطان با اشاره به رویکرد جدید طراحی این ساختمان گفت: در برنامه اولیه قرار بود این مجموعه محل استقرار پژوهشگاه ملی سرطان باشد؛ اما اکنون تصمیم بر آن است که این ساختمان به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، واحد‌های فناور و فعالان حوزه درمان‌های نوین اختصاص یابد.

وی افزود: بر همین اساس، طراحی داخلی ساختمان نیز بر اساس استاندارد‌های روز دنیا و با فضا‌های باز و منعطف انجام شده است تا زمینه شکل‌گیری یک اکوسیستم واقعی نوآوری و فناوری در حوزه درمان‌های نوین فراهم شود.