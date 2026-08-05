



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، هدف از امضای این تفاهم‌نامه همکاری اتاق‌های دو کشور به نمایندگی از بخش خصوصی در راستای مطالبه‌گری، تلاش برای رفع موانع تجاری و پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق مرزی و گمرکی است.

این تفاهم‌نامه به امضای حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران و عاطف اکرام شیخ رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان رسید.



در این مراسم اعضای هیات تجاری اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی پاکستان حضور داشتند و فرصتی برای مذاکرات رودررو بین آنها فراهم شد.