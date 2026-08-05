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در جریان برگزاری کمیته مشترک ایران و پاکستان اتاق ایران و فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری اتاقهای دو کشور به نمایندگی از بخش خصوصی در راستای مطالبهگری، تلاش برای رفع موانع تجاری و پیگیری ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق مرزی و گمرکی است.
این تفاهمنامه به امضای حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران و عاطف اکرام شیخ رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان رسید.
در این مراسم اعضای هیات تجاری اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی پاکستان حضور داشتند و فرصتی برای مذاکرات رودررو بین آنها فراهم شد.