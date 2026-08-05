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استاندار گیلان همزمان با اربعین حسینی و در جریان سفر به کربلای معلی، از مواکب خادمان و هیئتهای مذهبی استان در کربلای معلا بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس همزمان با فرا رسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در سفر به کربلای معلی از مواکب گیلانی مستقر در مسیرهای منتهی به حرمهای مطهر بازدید کرد.
استاندار گیلان در این بازدید، ضمن گفتوگو با خادمان و مسئولان مواکب، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت و از تلاشهای شبانهروزی آنان در ارائه خدمات فرهنگی، اسکان، پذیرایی و رفاهی به زائران قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ و ماندگار است، فعالیت مواکب گیلانی را جلوهای ارزشمند از روحیه ایثار، همدلی و ارادت مردم استان به ساحت اهلبیت (ع) دانست.
مواکب گیلانی در ایام اربعین حسینی با مشارکت گروههای مردمی، هیئتهای مذهبی و خیران استان، خدمات متنوعی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میکنند.