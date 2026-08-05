طرح احیای قنات «ابوحنا» با هدف مدیریت پایدار منابع آبی، افزایش بهره‌وری از منابع آب زیرزمینی و احیای اراضی کشاورزی شهرستان لامرد آغاز شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه لامرد: این طرح در راستای تحقق اهداف تفاهم‌نامه محرومیت‌زدایی میان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و وزارت جهاد کشاورزی و با هدف مدیریت پایدار منابع آبی، افزایش بهره‌وری از منابع آب زیرزمینی و احیای اراضی کشاورزی شهرستان لامرد آغاز شده است.

برای اجرای این طرح هفت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، عملیات اجرایی پروژه از نیمه مردادماه آغاز شده و با همت نیرو‌های بسیج سازندگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حال انجام است.