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طرح احیای قنات «ابوحنا» با هدف مدیریت پایدار منابع آبی، افزایش بهرهوری از منابع آب زیرزمینی و احیای اراضی کشاورزی شهرستان لامرد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه لامرد: این طرح در راستای تحقق اهداف تفاهمنامه محرومیتزدایی میان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و وزارت جهاد کشاورزی و با هدف مدیریت پایدار منابع آبی، افزایش بهرهوری از منابع آب زیرزمینی و احیای اراضی کشاورزی شهرستان لامرد آغاز شده است.
برای اجرای این طرح هفت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، عملیات اجرایی پروژه از نیمه مردادماه آغاز شده و با همت نیروهای بسیج سازندگی و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان در حال انجام است.