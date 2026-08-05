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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تصحیح بیش از نیمی از اوراق امتحانات نهایی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی آذرکیش در خصوص جزییات برگزاری امتحانات نهایی گفت: یکی از فعالیتهای سالانه تعریف شده در نظامهای آموزشی دنیا، ارزشیابی آغازین، ارزشیابی میانی و ارزشیابی پایانی است و امتحانات نهایی جزئی لاینفک از برنامه آموزش است. ارزشیابی، کارکردهای متفاوتی دارد و خود ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرایند یاد دهی یادگیری است. ارزشیابی از یادگیری، ارزشیابی برای یادگیری و ارزشیابی به مثابه یادگیری جز ویژگیها و کارکردهایی است که در طول فرایند یاددهی و یادگیری به آن توجه میشود.
وی افزود: آزمون نهایی برای پایه یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیر شروع شد و بر اساس پیش بینی اولیه و برنامه ابلاغ شده تا ۱۲ مرداد به انتها میرسید که پایه یازدهم ۵ مرداد و پایه دوازدهم ۱۲ مرداد بود.
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، خوشبختانه با اهتمام و حمایت همکاران در سراسر کشور، این آزمونها دوشنبه ۱۲ مرداد در کمال آرامش و با کمترین دغدغه با حداکثر تلاش برای اطمینان خانوادهها به پایان رسید. ۴ استان جنوبی در پایه یازدهم و در پایه دوازدهم تعدادی از دروس آنها به تعویق افتاد که برنامه آن هم به موقع اعلام شد، آخرین امتحان نهایی پایه یازدهم امروز ۱۴ مرداد برای استان هرمزگان برگزار و برای پایه دوازدهم هم امتحانات ۲۰ مرداد برگزار میشود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تمامی تلاش وزارت آموزش و پرورش در کنار برنامهریزی برای برگزاری امتحانات نهایی، آرامش و اطمینان کامل و امنیت بالا بوده، ادامه داد: برای اینکه سوابق تحصیلی در وزارت علوم و در سازمان سنجش و پذیرش دانشجو به هنگام باشد تمام برنامهریزیها برای به هنگام اعلام شدن نتیجه در حال انجام است و خللی در این قسمت پیش نیامده است.
آذرکیش با بیان اینکه در وضعیت تصحیح اوراق امتحان نهایی نسبت به سال گذشته و نسبت به سالهای گذشته شرایط خیلی بهتری را داریم، گفت: هنوز در مسیر برگزاری امتحانات هستیم، بیش از نیمی از اوراق تصحیح شده، این عدد خیلی خوب است و نشان میدهد امسال علی رغم سختیهای فراوانی که شاهد بودیم تمامی امتحانات در کمال آرامش با اطمینان بالا برگزار شد و در حاضر نیز در هنگام تصحیح اوراق همه معلمین عالی کار میکنند. درخواست ما این است که تصحیح باقی مانده برگهها را به سرعت انجام دهند.
وی اظهار کرد: اوراق نسبت به سال قبل و مدت مشابه در بازه زمانی خود، شرایط خوبی دارد و به موقع اعلام نتیجه میشود. زمان اعلام نتیجه بر اساس بازه زمانی تعیین شده از طریق پرتال وزارت آموزش و پرورش و درگاههای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی خواهد شد، جای هیچ نگرانی برای خانواده و دانشآموزان نیست و با اطمینان خاطر و با دقت و همت و اهتمام به موقع اعلام نتیجه خواهد شد و دانش آموزان از نتایج با خبر و برای سازمان سنجش و آموزش کشور هم ارسال میشود.
معاون آموزش متوسطه همچنین با اشاره به روز خبرنگار، گفت: این روز پاسداشت تلاشهای صادقانه، متعهدانه و دلسوزانه قشری است که مسئولیت بزرگ اطلاع رسانی و روشنگری را بر عهده دارند و جایگاه خبرنگاران در رسانهها و جایگاه رسانه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بهرهمندی از آن بارها تأکید شده است. همچنین در نظام تعلیم و تربیت رسانه و خبرنگار فقط ناقل و انتقال دهنده خبر نیستند، بلکه شریک فرهنگی آموزش و پرورش در مسیر تربیت نسل آینده به شمار میآیند.