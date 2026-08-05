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بیش از ۱۰ همت طرح عمرانی در هفتهی دولت در خراسان جنوبی به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست هفتهی دولت با تأکید بر تبیین دستاوردهای دولت و مردمی بودن افتتاح طرحها گفت: مردم باید محور همه برنامههای هفته دولت باشند و فرمانداران از برگزاری صرف شورای اداری پرهیز کنند و در مراسم افتتاح باید از نخبگان، فرهنگیان، ورزشکاران، بازاریان، عشایر، دانشگاهیان و سایر اقشار دعوت شود تا این برنامهها رنگ و بوی مردمی داشته باشد.
هاشمی افزود: افتتاح طرحها و برنامههای هفت دولت نباید تنها در مرکز شهرستانها برگزار شود و خدمات دولت باید در دورترین نقاط خراسان جنوبی نیز به مردم معرفی شود.
وی بر حضور میدانی فرمانداران و مسئولان اجرایی برای خدمت رسانی به مردم و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: با وجود همه محدودیتها و شرایط سخت جنگ، روند خدمترسانی متوقف نشده و اصحاب رسانه و خبرنگاران صدا و سیما، نقش تعیین کنندهای در تبیین این دستاوردها برای مردم دارند که قدردان تلاش آنها هستیم.