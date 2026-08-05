دهمین کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با امضای صورتجلسه نهایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت پاکستان به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، دهمین کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با امضای صورتجلسه نهایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت پاکستان به کار خود پایان داد؛ نشستی که در آن دو کشور بر رفع موانع تجاری، توسعه همکاری‌های صنعتی، تقویت سرمایه گذاری‌های مشترک و حرکت به سوی تحقق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تأکید کردند.

در مراسم اختتامیه این اجلاس، هیئت‌های دو کشور ضمن مرور نتایج مذاکرات دو روزه، بر تسریع در اجرای توافقات، توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل ترانزیت کالا، تقویت بازارچه‌های مرزی، گسترش تجارت تهاتری و فراهم سازی بستر‌های لازم برای افزایش مبادلات اقتصادی تأکید کردند.

در پایان نیز صورتجلسه دهمین کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به امضای سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان رسید.

وزیر صمت در این باره گفت: تحقق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری نیازمند رفع موانع و تقویت نقش بخش خصوصی است.

سید محمد اتابک در آیین اختتامیه، ضمن قدردانی از دولت پاکستان، مسئولان دو کشور و نمایندگان بخش خصوصی، کمیته مشترک اقتصادی را سازوکاری مؤثر برای پیگیری همکاری‌های تجاری و اقتصادی دانست و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال در تمامی ابتکار‌های مشترک با هدف رفع موانع تجارت و توسعه مناسبات اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی دو کشور گفت: با وجود برخی چالش‌ها از جمله مشکلات مرزی، محدودیت‌های نقل و انتقالات مالی و برخی مقررات محدودکننده، اراده سیاسی تهران و اسلام‌آباد و عزم فعالان اقتصادی، مسیر توسعه همکاری‌های دوجانبه را هموار کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، توانمندی‌های ایران در صنایع خودرو، قطعات، پتروشیمی، صنایع معدنی، صنایع غذایی، ساختمان و کشاورزی و ظرفیت‌های پاکستان در صنایع نساجی، پوشاک، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و صنایع چرمی را مکمل یکدیگر دانست و افزود: توسعه همکاری در حوزه‌هایی همچون انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی و تولید قطعات خودرو می‌تواند به افزایش صادرات، افزایش تولید و ایجاد اشتغال در دو کشور منجر شود.

اتابک، تقویت بازارچه‌های مرزی، توسعه همکاری تعاونی‌ها و بخش خصوصی و گسترش تجارت رسمی را از عوامل مؤثر در رونق مبادلات اقتصادی و کاهش قاچاق عنوان کرد و با اشاره به نبود روابط بانکی میان دو کشور، آن را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت دانست و بر ضرورت دستیابی به راهکاری مشترک برای حل این مسئله تأکید کرد.

وی همچنین از توافق دو کشور برای تسریع در نهایی‌سازی فهرست کالا‌های مشمول تجارت آزاد، ایجاد سازوکار تجارت تهاتری، راه‌اندازی منطقه مشترک آزاد تجاری، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل ترانزیت کالا و ناوگان تجاری و توسعه همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری خبر داد.

وزیر صمت در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات دهمین کمیته مشترک اقتصادی، همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد وارد مرحله‌ای جدید شده و هدف‌گذاری افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ محقق شود.