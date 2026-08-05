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در چهارماهه نخست سال جاری تردد ۶۰ هزار و ۷۴۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی آذربایجان غربی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از تردد ۶۰ هزار و ۷۴۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی استان در چهارماهه نخست سال جاری خبر داد.
هاوری مدرس گفت: آمار تردد ناوگان ترانزیت استان در چهارماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در بخش ورودی ۳۲ درصد و در بخش خروجی ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی اظهار کرد: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۳۸ هزار و ۸۴۲ تردد مربوط به ناوگان ترانزیت ورودی و ۲۱ هزار و ۹۰۶ تردد مربوط به ناوگان ترانزیت خروجی بوده است.
مدرس افزود: در بخش ترانزیت ورودی، پایانه مرزی بازرگان با ۲۶ هزار و ۷۸۱ تردد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن سرو با ۴ هزار و ۱۱۸ تردد، تمرچین با ۳ هزار و ۹۹۳ تردد، پلدشت با ۳ هزار و ۹۴۲ تردد و رازی با ۸ تردد قرار دارند.
مدرس ادامه داد: در بخش ترانزیت خروجی نیز پایانه مرزی بازرگان با ۹ هزار و ۱۴۲ تردد در صدر قرار دارد و پس از آن پلدشت با ۵ هزار و ۹۰۷ تردد، تمرچین با ۴ هزار و ۶۸۸ تردد، سرو با ۲ هزار و ۱۶۰ تردد و رازی با ۹ تردد بیشترین سهم از تردد ناوگان خروجی را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس اداره ترانزیت وحمل و نقل بین المللی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: رشد تردد ناوگان ترانزیتی در پایانههای مرزی استان، نشاندهنده افزایش نقش آذربایجانغربی در کریدورهای بینالمللی حملونقل و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.