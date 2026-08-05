به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیر در ایام اربعین و حفظ سلامت زائران از اولویت‌های اصلی این دانشگاه است و در همین راستا، فرآیند شناسایی و آموزش رابطان بهداشت مواکب که از چند سال گذشته آغاز شده، همچنان در حال اجرا و به‌روزرسانی است و موکب‌داران آموزش‌های لازم را در حوزه رعایت اصول بهداشتی دریافت کرده‌اند.

حمید گله‌داری با اشاره به تولیدات محتوایی درحوزه ارتقای سلامت افزود:تهیه و توزیع بروشور‌های آموزشی و مربوط به سلامت زائران، ازدیگر اقداماتی است که برای آگاهی بخشی به موکب‌داران و زائران اجرا شده است.

وی در خصوص اقدامات برون‌مرزی نیز ادامه داد:سه گروه مراقبتی دو نفره از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به کشور عراق اعزام شدند تا با بازدید از مواکب استان در شهر‌های نجف، کربلا، سامرا و مسیر پیاده‌روی، وضعیت رعایت دستور العمل‌های بهداشتی را ارزیابی و گزارش نهایی را پس از پایان مراسم به استانداری وستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات ارائه دهند.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان با اشاره به اقدامات اجرایی در مبادی ورودی و مرز‌ها گفت: در حوزه کنترل بیماری‌ها، دو گروه چهار نفره ازکارشناسان مبارزه با بیماری‌ها به مرز مهران اعزام شده‌اند تا درکنار همکاران دانشگاه علوم پزشکی ایلام، فعالیت‌های نظارتی و مراقبتی خود را در پایگاه‌های مرزی انجام دهند، همچنین برای پشتیبانی از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مرز شلمچه، ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از استان اصفهان به این منطقه اعزام شده است.

وی در خصوص اقدام‌های کنترل شده در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان افزود: پایگاه مراقبت مرزی مستقر در این فرودگاه با آمادگی کامل در ایام بازگشت زائران فعال خواهد بود تا با رصد دقیق سلامت مسافران، در صورت مشاهده علائم بیماری‌های واگیر، برای کنترل و جلوگیری از فراگیری اقدام شود.