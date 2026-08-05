شاخص کل بورس تهران امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد با افزایش ۲.۴۷ درصدی معادل بیش از ۱۳۰ هزار واحدی به ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسید و حد نصاب جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۴۵ درصدی و بیش از ۳۶ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحدی ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۶ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های صندوق‌های سهامی و بانک‌ها اختصاص داشت. بیشترین خروج پول هم از صندوق‌های با درآمد ثابت با خروج یک هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان و صندوق‌های طلا و سکه اتفاق افتاد.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز با افزایش تقاضا در همه گروه‌های بورسی، در مجموع ۹۷ درصد بازار معادل حدود ۸۹۵ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند با این حال صندوق‌های طلا و سکه در محدوده‌ی منفی معامله شدند.