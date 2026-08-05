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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت قراردادی، حل مشکلات خرید و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، زمینه افزایش تولید دانههای روغنی و کاهش وابستگی به واردات را فراهم کرده است.
مجیدآنجفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به سیاستهای جدید دولت برای حمایت از تولید دانههای روغنی، افزود: خوشبختانه سیاستهای جدید اقتصادی دولت، بهویژه در زمینه ارز، به حل مشکلات دانههای روغنی کمک کرده است. سال گذشته تولید انجام میشد، اما مشکل اصلی در بخش بازرگانی و خرید محصول بود که یکی از دلایل محدود بودن سطح زیرکشت دانههای روغنی در کشور به شمار میرفت.
وی افزود: با هماهنگیهایی که انجام شد، موفق شدیم محصول کلزا را بهموقع تحویل بگیریم و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز با سرعت انجام شد؛ موضوعی که رضایتمندی خوبی در بین تولیدکنندگان ایجاد کرد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت مصوب دانههای روغنی نیز با توجه به ارتباط آن با قیمت گندم، شرایط مناسبی پیدا کرد. معمولا کلزا حدود دو برابر گندم قیمتگذاری میشد، اما امسال مشوقهای بیشتری در نظر گرفته شد و قیمت خرید افزایش یافت.
وی با تأکید بر اهمیت تضمین خرید محصول برای کشاورزان گفت: هم نحوه تحویل محصول که باعث نمیشود محصول روی دست کشاورز بماند و هم پرداخت بهموقع مطالبات، از عوامل مهم ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از اجرای جدیتر برنامه کشت قراردادی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال یک گام جلوتر رفتیم و کشت قراردادی را با مشارکت واردکنندگان دانههای روغنی و صنایع روغن جدیتر دنبال کردیم.
وی افزود: اکنون طرحی در دست تدوین است که فقط به دانههای روغنی محدود نمیشود و برای همه محصولات اساسی که وارد کشور میشوند، واردکنندگان اعلام آمادگی کردهاند تا تولید داخلی این محصولات را تحت قرارداد قرار دهند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی این اقدام را یک تحول مهم در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: واردکنندگان به این جمعبندی رسیدهاند که تولید محصولات تحت قرارداد در داخل کشور میتواند حتی نسبت به واردات، برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: کشت قراردادی از اهداف و وظایف قانونی ما بوده است. برای نمونه، کاملینا تحت قرارداد قرار گرفته، گندم نیز به دلیل خرید تضمینی دولت، عملاً در چارچوب قرارداد تولید میشود و در محصولاتی مانند سویا نیز واردکنندگان در استان خوزستان در سطوح وسیعی وارد این برنامه شدهاند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت حفظ منافع کشاورزان در قراردادها، گفت: کشاورز باید از روز نخست بداند چه محصولی را با چه قیمتی و با چه شرایطی تولید و به فروش خواهد رساند. همچنین باید خدمات فنی و کارشناسی دریافت کند و گرفتار نوسانات بازار نشود.
وی با بیان اینکه کشت قراردادی نباید به ابزاری برای تهدید منافع کشاورز تبدیل شود، افزود: نقش تنظیمگری دولت این است که در کشت قراردادی، منافع هر دو طرف دیده شود و قراردادها به گونهای نباشد که حقوق کشاورز نادیده گرفته شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اختلاف نظر سال گذشته میان دولت و برخی فعالان بخش خصوصی درباره قیمت خرید دانههای روغنی گفت: قیمتی که برای قرارداد پیشنهاد شده بود، منافع کشاورز را تأمین نمیکرد و ما به عنوان مدافع تولیدکننده زیر بار آن نرفتیم.
وی افزود: پس از ورود سازمان تعاون روستایی به خرید محصول، صنایع و واردکنندگان نیز وارد رقابت شدند و با همان نرخ اعلامی و حتی بالاتر از آن خرید کردند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در برخی موارد، مشوقهایی مانند کاهش میزان افت محصول و پرداخت سریعتر مطالبات نیز ارائه شد و قیمت خرید از رقم ۱۱۰ تومانی اعلامشده، افزایش یافت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال حدود۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان اختلاف میان مبلغ پیشنهادی طرف قراردادها و مبلغی که باید به کشاورز پرداخت شود، به نفع تولیدکننده اصلاح شد و این رقم وارد سبد کشاورزان شد.
وی افزود: این موضوع نشانداد لازم است بخشی از منافع طرف قرارداد برای تأمین منافع کشاورز اصلاح شود و همین مسئله موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره حمایتهای نهادهای نیز اظهار کرد: ما تلاش میکنیم صرفه اقتصادی تولید دانههای روغنی را از طریق نظام قیمتگذاری، تأمین بذر، نهادهها و کود افزایش دهیم.
وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار یارانه کودهای شیمیایی بهصورت مستقیم به حساب کشاورزان واریز شد و دیگر این یارانه در اختیار واردکنندگان قرار نگرفت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: هدف ما این است که کشاورز از زمان تصمیم برای کشت، تحت قرارداد، حمایت کارشناسی و تأمین نهاده قرار گیرد و قیمت محصول خود را با اطمینان دریافت کند. این همان مسیری است که برای توسعه کشاورزی قراردادی در کشور دنبال میکنیم.