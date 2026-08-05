به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر پایانه مرزی تمرچین از ثبت تردد بیش از ۸۰ هزار زائراربعین از این مرز و آمادگی برای موج بازگشت زائران خبرداد.

مرز تمرچین در سکوت دلتنگی، زائران بازگشته از کربلای معلی را در آغوش می‌گیرد.

موج بازگشت زوار از زیارت اربعین اوج گرفته است و آخرین مسافران مسیر طریق الحسین با کوله باری از عطر صحن و سرا پای ابا عبدالحسین (ع) در مرز تمرچین پای می‌گذارند.

محمد رضایی مدیر پایانه مرزی تمرچین از ارائه خدمات تا آخرین زائر در پایانه خبر داد و افزود: امسال بیش از ۸۰ هزار زائر از این مرز تردد داشته‌اند که بیش از ۵۰ درصد از این میزان زائر خارجی از کشور‌های ترکیه، آذربایجان، گرجستان و روسیه هستند.

مواکب و دستگاه‌های خدمات رسان تا بازگشت آخرین زائر به خدمات رسانی ادامه خواهند داد.