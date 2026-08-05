به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تردد ناوگان عبوری از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌ غربی در چهارماهه نخست سال جاری با ثبت آمار ۶۰ هزار و ۷۴۸ دستگاه، رشد چشمگیری را تجربه کرد.

هاوری مدرس، رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل این اداره‌کل، با اعلام این خبر اظهار داشت: آمار تردد ناوگان در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در بخش ورودی ۳۲ درصد و در بخش خروجی ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع ۶۰ هزار و ۷۴۸ تردد ثبت‌شده، ۳۸ هزار و ۸۴۲ تردد مربوط به ناوگان حمل و نقل ورودی و ۲۱ هزار و ۹۰۶ تردد مربوط به ناوگان حمل و نقل خروجی بوده است.

پایانه مرزی بازرگان با ۲۶ هزار و ۷۸۱ تردد، بیشترین سهم را در حمل و نقل خروجی به خود اختصاص داده و پس از آن، پایانه‌های سرو (۴ هزار و ۱۱۸ تردد)، تمرچین (۳ هزار و ۹۹۳ تردد)، پلدشت (۳ هزار و ۹۴۲ تردد) و رازی (۸ تردد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در حمل و نقل بخش ورودی هم پایانه مرزی بازرگان با ۹ هزار و ۱۴۲ تردد در صدر قرار دارد. سایر پایانه‌ها نیز به ترتیب شامل پلدشت (۵ هزار و ۹۰۷ تردد)، تمرچین (۴ هزار و ۶۸۸ تردد)، سرو (۲ هزار و ۱۶۰ تردد) و رازی (۹ تردد) هستند.

مدرس در پایان خاطرنشان کرد: این جهش آماری در پایانه‌های مرزی استان، به‌خوبی بیانگر افزایش نقش راهبردی آذربایجان‌غربی در توسعه مبادلات تجاری و تقویت کریدور‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با کشور‌های همسایه است.