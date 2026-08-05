به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اتاق ایران : رضا رستمی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور طی یک سال اخیر اظهار کرد: افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه امکان‌پذیر است، اما تحقق آن مستلزم صرف هزینه و اجرای برنامه‌های هدفمند خواهد بود. او افزود: اختلال در مسیرهای تجاری، بار دیگر اهمیت تنوع‌بخشی به کریدورهای حمل‌ونقل را آشکار کرده است. بر همین اساس، با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و مشکلات بنادر جنوبی، کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران پیگیری ایجاد و فعال‌سازی کریدورهای جایگزین را در دستور کار قرار داد. استفاده از مسیر مرسین برای حمل ریلی و جاده‌ای رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران ادامه داد: در این چارچوب، مسیر بندر مرسین ترکیه به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین، در بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. رستمی گفت: مسیر دیگری نیز از چین به بندر آکتائو در قزاقستان طراحی شد تا از طریق بنادر شمالی کشور، از جمله نوشهر و انزلی، امکان انتقال کالا فراهم شود. به گفته او، مسیرهای ریلی چین به اینچه‌برون در استان گلستان و همچنین کریدور منتهی به مرز سرخس نیز مورد توجه قرار گرفت تا بخشی از فشار واردشده بر مسیرهای سنتی حمل‌ونقل کاهش یابد. کریدور پاکستان هنوز به ظرفیت مورد انتظار نرسیده است عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های کریدور پاکستان اظهار کرد: این مسیر نیز یکی از گزینه‌های جایگزین برای توسعه ترانزیت و تأمین کالا بود، اما تاکنون آن‌گونه که بخش خصوصی و دولت انتظار داشتند، توسعه و بهره‌برداری از آن محقق نشده است. مشکلات مرزی؛ یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ترانزیت رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، مشکلات مرزی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های افزایش تاب‌آوری در حوزه ترانزیت دانست و گفت: موضوع صدور ویزا برای رانندگان و فعالان حمل‌ونقل همچنان یکی از موانع جدی در مسیر تجارت و ترانزیت کشور است. او افزود: نبود فرماندهی واحد در مدیریت مرزها نیز موجب افزایش زمان توقف کامیون‌ها و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل شده است. رستمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع این مشکلات گفت: در همین راستا، رئیس و دبیر اتاق ایران به همراه اعضای کمیسیون حمل‌ونقل به آنکارا سفر کردند و با شرکت‌های خصوصی و مسئولان مرتبط جلساتی داشتند. وی ادامه داد: در این نشست‌ها، راهکارهای مختلفی برای کاهش مشکلات مرزی و تسهیل تردد کامیون‌ها بررسی شد و اجرای بخشی از این راهکارها با همکاری دولت و بخش خصوصی در حال پیگیری است. توسعه کریدورهای جایگزین هزینه‌بر است رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران تأکید کرد: مجموعه اقداماتی که برای توسعه کریدورهای جایگزین و رفع گلوگاه‌های مرزی در حال انجام است، می‌تواند روند ترانزیت و واردات کالا را تسریع کند و بخشی از اختلالات ایجادشده در زنجیره تأمین را کاهش دهد. او خاطرنشان کرد: با فعال‌شدن تدریجی کریدورهای جایگزین و انتقال بخشی از حمل کالا به مسیرهای جدید، انتظار می‌رود روند جابه‌جایی کالا بهبود یابد. رستمی در پایان گفت: ایجاد، تجهیز و بهره‌برداری از این کریدورها هزینه‌بر است و برای کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش کارایی آن‌ها، باید برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود.