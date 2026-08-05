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با مشارکت شرکت نفت و گاز اروندان، ۲۵ دستگاه اتوبوس از پایانه مرزی شلمچه زوار حسینی را به استانهای دیگر جابجا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست خدمات ترابری شرکت نفت و گاز اروندان گفت: واحد خدمات ترابری از چند روز پیش از آغاز تردد زائران، با آمادهباش و گسیل ناوگان ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین و استقرار در مرز شلمچه، فعالیت خود را برای پشتیبانی از خدماترسانی و تسهیل تردد زائران آغاز کرد.
ناصر فراهانی افزود: ۲۰ دستگاه خودروی سنگین شامل تانکرهای آب برای تأمین آب بهداشتی، لیفتراک، سپتیک، بالابر و سایر ماشینآلات تخصصی در مرز شلمچه مستقر شدهاند و در کنار پشتیبانی از مواکب، در اجرای عملیات عمرانی و خدماتی با هدف ارتقای زیرساختهای مرزی، ساماندهی پارکینگها، بهسازی مسیرهای تردد خودروها و زائران و فراهمسازی شرایطی ایمنتر و روانتر برای عبور و مرور زائران به صورت شبانهروزی نقشآفرینی میکنند.
وی با بیان اینکه این تیم تا چند روز پس از اربعین و بازگشت کامل زائران در مرز شلمچه حضور خواهد داشت، گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس نیز برای جابهجایی زائران در محدوده مرز تا استانهای دیگر و ۱۵ دستگاه خودروی سبک برای پشتیبانی از سایر خدمات مورد نیاز مستقر شدهاند و در حال خدمت رسانی هستند.
سپرست خدمات ترابری شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: پیش از آغاز مراسم اربعین نیز ماشینآلات سنگین این شرکت با حضور در یادمان شهدای شلمچه و یادمان نهر خین، و همچنین پارکینگ و زیرساختهای شلمچه عملیات آمادهسازی، بهسازی و ارتقای زیرساختهای خدماتی و مسیرهای دسترسی را به منظور افزایش رفاه، ایمنی و تسهیل تردد زائران اجرا کردند.