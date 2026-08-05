پخش زنده
امروز: -
مژده لواسانی، مجری رسانه ملی، با تأکید بر لزوم تحول در برنامهسازی اربعین و پرهیز از ساختارهای گفتوگومحورِ صرف و دعوت از چهرههای غیرمرتبط، بر حضور میدانی برنامهسازان و تبیین پیوند میان مقاومت اسلامی و سلوک حسینی متأثر از شهادت رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مژده لواسانی که بهعنوان نخستین مجری زن در سال ۱۳۹۴ اجرای زنده برنامههای اربعین را از کربلای معلی برعهده داشته است، درخصوص مؤلفههای تولید محتوا در ایام اربعین امسال گفت: بازنمایی عشق منحصربهفرد به اباعبدالله (ع) که نمونهاش در هیچ کجای جهان دیده نمیشود، همواره برایم ارزشمند بوده است. آنچه انسانها را با هر تفکر و سلیقهای در اربعین گرد هم جمع میکند، حقیقت نورانی حبالحسین (ع) است.
وی با اشاره به شرایط خاص امسال افزود: امسال با توجه به تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در عراق، نزدیکی و قرابت بیشتری با مردم این کشور داریم؛ از اینرو بخشی از تولیدات اربعینی رسانه ملی باید بر قدردانی از همراهی و میزبانی شایسته مردم شریف عراق در این مناسبتها متمرکز شود.
لواسانی با انتقاد از توسل به چهرههای غیرمرتبط برای تبیین شکوه این مسیر گفت: برای نمایش حقیقت اربعین، نیازی به بهرهگیری از بلاگرها و اینفلوئنسرهایی که پیشینهای در این راه ندارند، نیست و این اقدام به شکوه اربعین آسیب میزند و امیدوارم صداوسیما از اینگونه جریانسازیهای تصنعی پرهیز کند؛ چراکه کلام هنرمندان هرچه دلیتر و مبتنی بر تجربیات شخصی باشد، بیشتر بر دل مخاطب مینشیند.
مجری برنامه اربعینی «دچار» با تأکید بر لزوم پویایی و خلاقیت در برنامهسازی مناسبتی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از برنامهها در مناسبتهای مهم به گفتوگوی استودیویی با یک هنرمند یا کارشناس خلاصه میشود. به جای بسندگی به استودیو، باید ساختارها را شکست، به میدان رفت و روایتهای دستاول را بیواسطه منتقل کرد.
لواسانی ادامه داد : شخصاً ترجیح میدهم به جای سکونت در استودیو، به مناطقی مانند میناب، تنگه هرمز و بندرعباس بروم و از دل فضا، روایتی مستند و متفاوت از اقتدار ایران و ارادت مردم ارائه دهم.