به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علی قاسم‌پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی افزایش سرقت جعبه‌فیوز و ECU خودرو‌ها در محدوده کلانتری ۱۵۶ افسریه، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع سرقت و استفاده از ظرفیت منابع و مخبران، موفق شدند یکی از سارقان حرفه‌ای را شناسایی کنند؛ فردی که فیلم سرقت‌های او پیش‌تر در فضای مجازی منتشر و به‌طور گسترده وایرال شده بود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور قضایی از معاونت ارجاع دادسرای ناحیه ۱۵، مأموران در تاریخ ۱۳ مرداد امسال مخفیگاه متهم را در محدوده بی‌سیم شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سردار قاسم‌پور با اشاره به روند تحقیقات گفت: متهم در مراحل اولیه بازجویی منکر هرگونه سرقت بود، اما پس از انجام تحقیقات تخصصی و فنی، به ارتکاب سرقت‌ها اعتراف کرد و مدعی شد اموال مسروقه را به فردی به نام «یاسین» می‌فروخته است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ نفر از شکات این پرونده شناسایی شده‌اند و پس از اخذ اظهارات آنان، متهم نیز از سوی مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفته است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای ادامه روند رسیدگی قضایی به دادسرای ناحیه ۱۵ معرفی شد و با دستور مقام قضایی تحت نظر قرار دارد.

قاسم‌پور افزود: تلاش مأموران پلیس برای شناسایی و دستگیری مالخر و سایر همدستان احتمالی این متهم همچنان ادامه دارد.